Trump acusa a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y lo define como un "lunático con muchos problemas mentales"

Además de su ofensiva contra Venezuela, el presidente de los EEUU Donald Trump mantiene abierto otro frente con Colombia que ha escalado este fin de semana al lanzar un durísimo ataque contra el presidente del país, el izquierdista Gustavo Petro, a quien ha calificado directamente de "líder del narcotráfico". A través de su red social Truth Social, Trump ha asegurado que Petro incentiva la producción masiva de drogas y que el narcotráfico se ha convertido en "el mayor negocio de Colombia".

Como consecuencia, el mandatario estadounidense ha anunciado "el fin de la ayuda financiera a Colombia". "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse", ha sentenciado Trump, que ha advertido de que la droga producida tiene como fin la "venta masiva" en EEUU. Además, ha lanzado una seria amenaza: si Petro no cierra los "campos de exterminio", Estados Unidos "se los cerrará".

Esta drástica decisión se produce apenas un mes después de que Washington ya eliminara a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra las drogas por "incumplir manifiestamente" sus obligaciones. La respuesta de Petro, en línea con su hostilidad hacia EEUU, fue anunciar que las Fuerzas Militares de su país dejarían de depender del armamento estadounidense.

Todo ello se enmarca en el "conflicto armado" que EEUU ha declarado contra el narcotráfico en la región, con un importante despliegue militar en el Caribe. Esta operación, justificada para combatir las rutas de la droga cerca de las costas de Venezuela —incluida la autorización de operaciones secretas de la CIA— ha provocado una escalada de tensión con el régimen de Nicolás Maduro, principal socio de Petro en la región, que lo considera el preludio de una intervención. El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, incluye el empleo de aviones y naves por parte del país norteamericano.

"Un lunático con problemas mentales"

En la noche del domingo 19, Donald Trump, en charla con los periodistas a bordo del Air Force One en el que regresaba de Mar-a-Lago a Washington, arreció en sus críticas hacia Gustavo Petro, del que dijo que estaba "fuera de control" y adelantó que vendrían nuevas medidas contra Colombia por su poca cooperación en la lucha contra las drogas, entre ellas la imposición de nuevos aranceles comerciales, medida que ya había adelantado el senador Lindsey Graham.

En la charla con los medios, Trump dijo: "No luchan contra las drogas, producen drogas, las refinan, producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Voy a suspender todos los pagos a Colombia porque no tienen nada que ver con su lucha contra las drogas. Así es como ganan mucho dinero. Solía quejarme cuando tenían un presidente muy amable, pero no lo hacía, era pura palabrería. Colombia es una máquina de fabricar drogas, y no vamos a formar parte de ello, así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les damos. Si miras los campos, están repletos de drogas, las refinan, producen enormes cantidades de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control, y ahora tiene al peor presidente de su historia. Es un lunático con muchos problemas mentales".

Petro afirma que a Trump le han engañado

Antes de estas declaraciones en el Air Force One, el presidente colombiano afirmó que Trump "está engañado" cuando lo considera "un líder del narcotráfico", pues dijo que lo que ha hecho a lo largo de su carrera es justamente denunciar a las mafias de las drogas.

"Trump está engañado de (sic) sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", escribió Petro en X.

Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fuí yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

"Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", respondió Petro en su mensaje en X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano anunció que acudirá a todas las instancias internacionales necesarias para defender lo que considera una amenaza directa "contra la soberanía nacional" del país y calificó las declaraciones del mandatario estadounidense de "ofensivas" contra su homólogo colombiano.