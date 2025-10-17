Nervios en la dictadura de Maduro por la luz verde de Trump a la CIA

Desde que el propio Donald Trump confirmó que había dado luz verde a la CIA para realizar operaciones letales en Venezuela y el Caribe con el objetivo de derrocar al régimen de Nicolás Maduro, algunos de los principales miembros de la dictadura han salido a responder a Washington, con un claro nerviosismo ante lo que podría ocurrir.

El primero que lo hizo fue Maduro al mencionar este miércoles directamente a la CIA al recordar algunas de sus acciones en Latinoamérica, que según él provocaron golpes de estado. En medio de un acto que celebró en Caracas, el dictador dijo "no al cambio de régimen, no a los golpes de Estado dados por la CIA. América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia". Además, quiso "decirle al pueblo de Estados Unidos: No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica".

#MUNDO| El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las declaraciones hechas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, acerca de potenciales ataques por tierra contra cárteles del narcotráfico en el país sudamericano: "No a los golpes de Estado dados por la CIA (...)… pic.twitter.com/OQZg8DNcWd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2025

Este jueves, en un Congreso nacional de cocineras que fue transmitido por el canal estatal VTV, señaló que "el Gobierno de EEUU decide mandar a la CIA para Venezuela. (...) Jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países".

#MUNDO | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que el Gobierno estadounidense de Donald Trump ordenó a la CIA a "matar, derrocar y acabar" con el país sudamericano, como "siempre lo han hecho, pero jamás habían dicho públicamente". El mandatario dice que todos los… pic.twitter.com/MVrjBTMglI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

Además, dijo que "les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias: hoy el alto mando político-militar de la revolución estamos más unidos y resteados que nunca en defender nuestra patria, imbéciles".

Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, encabezó la juramentación de lo que llamó una "milicia campesina" para "cuidar a la patria" de "cualquier enemigo". Durante el acto, y mientras mostrada un machete en su mano, dijo que "si el enemigo decide meterse no es una tarea en la cual pueda tener posibilidades de victoria. Porque quien crea que esta es una situación que se resuelve lanzando dos bombas y ya se rindieron, no nos conocen. No tienen ni la menor idea de qué está hecho el pueblo de Venezuela".

Na eminência de fuga da cúpula da ditadura venezuelana, Diosdado Cabello, enlouquece e, com facão AMEAÇA os EUA 🇺🇸 "Depois disso, não adianta pedir tempo. Quem se mete aqui sabe que um camponês com um facão na mão vai aparecer em qualquer lugar, em qualquer esquina." 🔥🤣 pic.twitter.com/aXLtlCYyDK — DelarochaSP (@wspdelarocha) October 17, 2025

También dijo a los "enemigos de la patria" que "cuando vayan a dar un paso sepan que se están enfrentando a un pueblo capaz de comerse vivo a quien sea" y aclaró que "cuando hablo de comerse vivo, no estoy jugando. Estoy diciéndolo en serio".