Trump atribuye a un refugiado afgano de la era Biden el ataque terrorista a dos agentes de la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos ha calificado el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional como "un acto de odio y un acto de terrorismo".

Donald Trump ha identificado al principal sospechoso como un extranjero procedente de Afganistán que accedió al país durante la caótica retirada estadounidense bajo el mandato de Joe Biden. Una retirada que fue calificada de infame y duramente criticada por amplios sectores de la sociedad estadounidense por la caótica forma en que se llevó a cabo.

El atacante

El ciudadano afgano de 29 años fue captado en video por oficinistas y habitantes de la capital de Estados Unidos cuando fuerzas de seguridad lo detuvieron a las afueras de una estación de metro, antes de ser señalado como sospechoso de disparar y herir de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional que siguen hospitalizados en estado crítico.

Mensaje de Trump

A través de su red social, Truth Social, el mandatario ha denunciado que el atacante llegó en septiembre de 2021 en los "infames vuelos" organizados por la anterior Administración demócrata. Trump, que ha lamentado que entonces "nadie sabía quién entraba", ha prometido que el autor de esta "atrocidad" se enfrentará a una pronta ejecución.

El líder republicano ha alertado de que la inmigración descontrolada permitida por su predecesor constituye "la mayor amenaza a la seguridad nacional". Por ello, ha exigido reexaminar a todos los extranjeros llegados desde el país asiático y la expulsión inmediata de quienes no beneficien a la nación.

Medidas contra la inmigración afgana

Como consecuencia inmediata, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha anunciado la suspensión indefinida del procesamiento de solicitudes relacionadas con ciudadanos afganos, a la espera de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad, mientras los militares heridos continúan en estado crítico.

El ataque armado contra dos integrantes de la Guardia Nacional se produjo a las afueras de una estación de metro en Washington, en uno de los cinturones de seguridad de la Casa Blanca.