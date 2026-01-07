EEUU golpea la flota fantasma de Putin y Maduro y aborda dos petroleros

El Mando Europeo de Estados Unidos ha informado este miércoles de que ha interceptado dos petroleros de bandera rusa vinculados a Venezuela. En primer lugar, se ha confirmado la detención del Bella 1, un buque que forma parte de la ‘flota fantasma’ que Moscú utiliza para eludir las sanciones internacionales contra el sector energético de la dictadura venezolana.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha celebrado el éxito del bloqueo al petróleo venezolano ilegal y ha subrayado que la operación ha sido coordinada estrechamente entre el Departamento de Justicia y el de Defensa para hacer cumplir la legalidad vigente en todas las partes del mundo.

En la maniobra ha sido decisiva la intervención de la fragata ‘USS Munro’ de la Guardia Costera estadounidense, que ejecutó las tareas de rastreo y seguimiento tras la orden emitida por un tribunal federal para detener al barco infractor. La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades.

Cambio de nombre

El petrolero repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre, cuando este iba de camino a cargar petróleo en Venezuela escoltado por medios navales rusos, desafiando abiertamente el embargo al régimen chavista.

El buque se adentró en el Atlántico e intentó huir. Según la versión estadounidense, el barco cambió su nombre a ‘Marinera’ en una maniobra para ocultar su identidad y evitar la acción de la justicia, llegando incluso a repeler un primer intento de abordaje.

Segundo buque incautado en el Caribe

Pocas horas después, las autoridades estadounidenses han anunciado la incautación de un segundo petrolero vinculado a Venezuela, esta vez en aguas internacionales del mar Caribe.

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha explicado que esta segunda operación se ha llevado a cabo al amanecer, cuando el Pentágono, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha "detenido sin incidentes a un buque cisterna de la flota oscura sin bandera y sancionado".

En un breve comunicado publicado en la red social X, el SOUTHCOM ha detallado: "El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera lo está escoltando a Estados Unidos como destino final".

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha asegurado que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez quiere el crudo que transporta el M/T Sophia sea "parte del acuerdo" por el cual Venezuela enviará hasta 50 millones de barriles para que Estados Unidos los comercialice.