Delcy Rodríguez asume el poder "con dolor" tras la caída del dictador Maduro

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha jurado su cargo como presidenta interina de Venezuela apenas 48 horas después de que el dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran detenidos por fuerzas estadounidenses.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país", ha declarado Rodríguez durante la jura, celebrada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas.

En una ceremonia oficiada por su propio hermano y presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, la hasta ahora número dos del Ejecutivo venezolano ha prometido que no va a descansar "para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", así como para "garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política".

Durante su discurso en la televisión estatal VTV, Rodríguez calificó la detención de Maduro y Flores como una "agresión militar ilegítima" y denunció que ambos permanecen como "rehenes" en Estados Unidos. También lamentó el sufrimiento causado al pueblo venezolano.

Delcy promete cooperar con EEUU

Pese a la retórica antiimperialista, la nueva líder del régimen ha intentado tender puentes para su supervivencia, anunciando una propuesta a la Casa Blanca para establecer una agenda de cooperación conjunta, mientras designa una comisión para gestionar la situación de los detenidos.

Por su parte, Donald Trump ha exigido "acceso total" a los recursos de Venezuela y ha lanzado una severa advertencia a Rodríguez en una entrevista: si no actúa correctamente, le espera un futuro peor que el de su predecesor.

Maduro y Flores, trasladados a Nueva York, se han declarado no culpables ante un tribunal federal. El expresidente enfrenta graves cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armamento pesado en colaboración con organizaciones terroristas.