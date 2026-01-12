Maduro contrata al abogado que representó a Julian Assange junto a Baltasar Garzón y a un letrado crítico con Trump

El dictador venezolano recientemente capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro, ha contratado a dos prestigiosos abogados para defenderse de los crímenes de los que se le acusa: Barry J. Pollack y Bruce Fein. El primero de ellos compartió caso con el jurista español expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo, Baltasar Garzón.

El Departamento de Justicia de EEUU publicó el pasado 3 de enero el pliego de cargos contra Nicolás Maduro en el que se le acusaba de "participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes". Para su defensa Maduro ha contratado a dos experimentados abogados.

El abogado del fundador de Wikileaks

Pollack es un "abogado meticuloso y reflexivo que vive, respira y duerme en los juicios, y tiene una naturalidad excepcional ante los jurados", según la descripción de la guía legal Chambers USA reflejada en la página web del bufete de abogados del que es miembro, Harris St. Laurent & Wechsler.

Este abogado acudió junto a Nicolás Maduro en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York después de haber sido capturado por fuerzas estadounidenses en la capital venezolana.

Sin embargo, a este abogado estadounidense se le conoce por su labor como representante del fundador de Wikileaks, Julian Assange, al que consiguió liberar de la prisión. Assange se hizo conocido en el año 2010 por la filtración de miles de documentos secretos sobre Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán.

Garzón se sumó en el año 2012 al equipo legal que defendía al fundador de Wikileaks haciéndose cargo de la coordinación de su defensa. Por otro lado, sobre cuestiones relacionadas con Venezuela, el despacho de abogados de Garzón (ILOCAD) anunció en el año 2020 que se encargaría de la defensa del supuesto testaferro de Maduro, el empresario Álex Saab.

Sobre Pollack, el abogado que representó al dirigente panameño Manuel Noriega, Jon May, habría dicho que Maduro "no podría estar en mejores manos", según recoge el diario New York Times.

Bruce Fein, crítico con Trump

Después de la sesión ante el Tribunal el pasado 5 de enero, el abogado Bruce Fein se sumó a la defensa del dictador venezolano. Fein se describe como "una figura destacada en los medios jurídicos de Washington, D.C., durante más de 50 años, en todo el espectro político", según la información de la página web de su bufete de abogados.

Además, este veterano abogado es autor de un blog en el que se muestra crítico con el presidente estadounidense, Donald Trump. En él destacan artículos como el publicado en mayo de 2025 titulado "Presidente Trump, está usted despedido por delitos incapacitantes" o el que tiene el nombre de "una propuesta modesta para el presidente Trump". En este último hace comentarios como, por ejemplo, que hacer que el mandatario norteamericano cumpla la ley "es como intentar esposar a una anguila".

"Una de sus tácticas notables es la incesante evasiva. Otra es atacar públicamente y con vituperios a jueces y demás personal judicial con impunidad. Según nuestros estudios, un lenguaje tan violento e insolente en el Reino Unido le habría acarreado desacato y una pena de cárcel", añade en su blog en el mencionado artículo.

Sobre el caso de Venezuela, el abogado publicó un artículo la semana pasada en el Baltimore Sun en el que señalaba que "Venezuela será el Waterloo de Trump".