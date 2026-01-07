La declaración judicial del dueño de Plus Ultra sobre el blanqueo de capitales a Maduro: "Se han dicho muchas burradas"

Libertad Digital publica la declaración judicial del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, en la que aseguró que el presunto blanqueo de capitales por parte de la aerolínea al régimen venezolano de Nicolás Maduro "nunca se ha demostrado". La presidenta de la asociación Gobierna-te, Cristina Seguí, fue juzgada en julio de 2024 en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Madrid por un delito de injurias por publicar varios tuits y realizar varias intervenciones en medios sobre la compañía Plus Ultra y su presunto blanqueo de capitales.

Precisamente, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Rosell; un tercer empresario de nombre también Julio Martínez; y un abogado español, quedaban en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez. La causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid indaga en el posible blanqueo de capitales de la compañía de dinero de Venezuela con los fondos del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le entregó en 2021.

Durante el juicio contra Seguí, cuyo vídeo publica LD, el presidente de Plus Ultra fue preguntado sobre la supuesta investigación abierta a la aerolínea por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA) por blanquear capitales al régimen venezolano de Nicolás Maduro. "Se han dicho muchas burradas sobre nosotros: que sus socios estaban investigados por el CNI o por la CIA, etc. Nunca se ha demostrado", afirmaba Julio Martínez.

Posteriormente, Julio Martínez afirmaba que antes del 2021 la compañía no había reportado beneficios y aseguraba que desde su creación siempre ha sido una aerolínea española y no venezolana.

Según Martínez, Plus Ultra solicitó al Gobierno un "préstamo" de 53 millones de euros, como hicieron otras muchas compañías aéreas, que "estamos devolviendo puntualmente".

A continuación, manifestaba que existió un procedimiento estipulado para conseguir el rescate con unos pliegos, informes y documentación, verificado por los departamentos que concedían las ayudas.

Finalmente, Cristina Seguí fue condenada por el Juzgado de lo Penal nº 1 a una multa de 1.800 euros por un delito de injurias graves. Meses después, la condena fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Mª Jesús Montero refrendó el rescate a Plus Ultra

Tal y como publicó este diario, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, refrendó personalmente el rescate de Air Europa y Plus Ultra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano avaló en abril de 2024 en un informe la limpieza del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a las aerolíneas. El citado informe del Tribunal de Cuentas recibió un escrito de alegaciones firmado por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Posteriormente, la ministra de Hacienda María Jesús Montero firmaba un escrito en el que validaba personalmente las alegaciones presentadas por la presidenta de la SEPI sobre el rescate de las compañías ante el tribunal de Enriqueta Chicano:

En fecha 3 de abril de 2024 tuvo entrada en el Gabinete de la Ministra de Hacienda un correo electrónico del Tribunal de Cuentas, mediante el cual se remitió el Anteproyecto de informe de fiscalización de la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo público temporal del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, F.C.P.J., junto con el oficio del Departamento del sector público fundacional y empresarial y de otros entes públicos, comunicando la puesta a disposición del citado anteproyecto con el objeto de formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que se estimaran pertinentes.

A la vista del contenido del informe, y en relación con la parte del anteproyecto que afecta a este Ministerio de Hacienda, el pasado lunes 15 de abril la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) remitió a ese Tribunal de Cuentas un escrito de alegaciones con firma electrónica de la misma fecha, junto con un documento anexo de alegaciones. Por lo tanto, este Ministerio de Hacienda se remite a las alegaciones formuladas por SEPI en el citado escrito. La Vicepresidenta Primera del Gobierno

y Ministra de Hacienda

Fdo.: Mª Jesús Montero Cuadrado

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

