El Tribunal Supremo de Estados Unidos, consolidado con una sólida mayoría constitucionalista, parece decidido a permitir que los estados impidan a los hombres que se identifican como mujeres competir en categorías femeninas, revirtiendo así los fallos de instancias inferiores.
Durante los alegatos sobre las demandas de Becky Pepper-Jackson y Lindsay Hecox, los magistrados cuestionaron que proteger el deporte femenino viole la Constitución o las leyes federales. Cinco de los seis jueces nombrados por presidentes republicanos señalaron que estas normas no menoscaban el Título IX, la ley federal que garantiza la igualdad de oportunidades por sexos en la educación. La única excepción fue Neil Gorsuch, quien en 2020 se unió a los magistrados demócratas para dictaminar que las leyes contra la discriminación laboral cubrían los casos de discriminación contra personas trans, pese a que dichas normas no aludían a la identidad de género como una categoría protegida.
En un intercambio especialmente notable, por demostrar hasta qué punto es ridícula la posición de que los demandantes estarían protegidos porque se trataría de una discriminación por sexo, el magistrado Samuel Alito preguntó a la abogada de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU), que los representa, cuál es la definición legal de hombre o mujer bajo la cual debe regirse el Título IX. La letrada acaba reconociendo que no tienen ninguna y Alito se muestra sorprendido de que espere que un tribunal determine si hay discriminación por sexo sin ofrecer una definición legal de sexo.
La opinión pública respalda al Tribunal
El criterio del tribunal sintoniza con la postura de la Administración republicana, que ha defendido ante el tribunal la necesidad de separar los equipos deportivos basándose en las diferencias biológicas reales entre hombres y mujeres. Una opinión con la que, encuesta tras encuesta, está de acuerdo también la gran mayoría de los estadounidenses.
El presidente, que recientemente firmó una orden ejecutiva para reconocer exclusivamente el sexo asignado al nacer en documentos oficiales, ha celebrado la inclinación del Alto Tribunal frente a la ofensiva de la ideología de género. En un discurso en Detroit, el mandatario calificó de "ridículo" que este debate haya tenido que llegar al Supremo y denunció que obligar a las atletas a competir contra varones biológicos constituye una intolerable falta de respeto hacia las mujeres.