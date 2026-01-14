El Tribunal Supremo de Estados Unidos, consolidado con una sólida mayoría constitucionalista, parece decidido a permitir que los estados impidan a los hombres que se identifican como mujeres competir en categorías femeninas, revirtiendo así los fallos de instancias inferiores.

¿Cómo se dividen de verdad los jueces del Tribunal Supremo? Con frecuencia se suele indicar que el Tribunal Supremo norteamericano se divide en seis jueces conservadores y tres progresistas, dependiendo de qué partido era el presidente los propuso para el cargo. Pero aunque hay fallos que se deciden así, también los hay adoptados por unanimidad, adoptados por 7 votos a 2 e incluso algunos en los que la mayoría está formada por las tres magistradas progresistas junto a dos o tres supuestos conservadores. Lo cierto es que la división entre magistrados sí es ideológica, pero no por razones políticas sino por una diferencia radical de perspectiva jurídica. Por un lado están los originalistas, que consideran que su labor es la interpretación pura de los textos legales, con el significado que tenían cuando fueron promulgados y estudiando, si hay dudas, los debates de la época para poder asegurarse. Por otro quienes creen en el "constitucionalismo vivo", para los que el significado de la Constitución debe evolucionar para adaptarse a los valores, necesidades y realidades de la sociedad contemporánea, los cuales son observados, interpretados y aplicados por los propios jueces. La división del Tribunal Supremo de EEUU no es entre "conservadores" y "progresistas" Tres de los magistrados (Thomas, Alito y Gorsuch) son originalistas muy estrictos. Barrett y Kavanaugh también son originalistas, aunque dan más importancia a los precedentes y la tradición que sus tres compañeros. El presidente del Tribunal John Roberts y la jueza Elena Kagan usan frecuentemente el originalismo en sus decisiones, pero casi siempre dan más peso a otras consideraciones; en el caso de Roberts su preocupación por mantener el prestigio y la aceptación social del Poder Judicial, en el de Kagan su ideología de izquierdas. Finalmente, Sotomayor y Jackson se adhieren al constitucionalismo vivo y siempre se sabe que van a apoyar lo que en cada momento los demócratas consideren justo. Leer más

Durante los alegatos sobre las demandas de Becky Pepper-Jackson y Lindsay Hecox, los magistrados cuestionaron que proteger el deporte femenino viole la Constitución o las leyes federales. Cinco de los seis jueces nombrados por presidentes republicanos señalaron que estas normas no menoscaban el Título IX, la ley federal que garantiza la igualdad de oportunidades por sexos en la educación. La única excepción fue Neil Gorsuch, quien en 2020 se unió a los magistrados demócratas para dictaminar que las leyes contra la discriminación laboral cubrían los casos de discriminación contra personas trans, pese a que dichas normas no aludían a la identidad de género como una categoría protegida.

En un intercambio especialmente notable, por demostrar hasta qué punto es ridícula la posición de que los demandantes estarían protegidos porque se trataría de una discriminación por sexo, el magistrado Samuel Alito preguntó a la abogada de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU), que los representa, cuál es la definición legal de hombre o mujer bajo la cual debe regirse el Título IX. La letrada acaba reconociendo que no tienen ninguna y Alito se muestra sorprendido de que espere que un tribunal determine si hay discriminación por sexo sin ofrecer una definición legal de sexo.

La opinión pública respalda al Tribunal

El criterio del tribunal sintoniza con la postura de la Administración republicana, que ha defendido ante el tribunal la necesidad de separar los equipos deportivos basándose en las diferencias biológicas reales entre hombres y mujeres. Una opinión con la que, encuesta tras encuesta, está de acuerdo también la gran mayoría de los estadounidenses.

El presidente, que recientemente firmó una orden ejecutiva para reconocer exclusivamente el sexo asignado al nacer en documentos oficiales, ha celebrado la inclinación del Alto Tribunal frente a la ofensiva de la ideología de género. En un discurso en Detroit, el mandatario calificó de "ridículo" que este debate haya tenido que llegar al Supremo y denunció que obligar a las atletas a competir contra varones biológicos constituye una intolerable falta de respeto hacia las mujeres.