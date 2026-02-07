Trump asegura que Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este viernes que las conversaciones indirectas mantenidas con la tiranía islamista de Irán "han tenido resultados": "Tenemos que ver cuál es ese acuerdo. Pero creo que Irán parece que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, como debería ser".

En declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense ha dicho que las autoridades iraníes ,"probablemente, ahora piensan de manera diferente": "Conocen las consecuencias (que habría) si no llegan a un acuerdo". "Las consecuencias son muy duras. Así que veremos qué pasa. Pero ha sido una conversación muy buena", ha añadido.

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido que, al igual que en ocasiones anteriores, EEUU "no tiene prisa". Trump asegura tener "mucho tiempo": "Si recuerdan (lo que pasó con) Venezuela, esperamos durante un tiempo. No tenemos prisa. Estamos teniendo conversaciones muy buenas con Irán. Estamos hablando mucho y bien. Y creo que hoy tuvimos resultados con Irán".

El presidente estadounidense insistió en que, de haber sido posible, el acuerdo que ahora se debate habría salido adelante "hace dos años", "pero no estaban dispuestos. Ahora sí lo están". Según Trump, Irán "está dispuesto a hacer mucho más de lo que habría hecho hace un año y medio, o incluso hace un año".

Conversaciones sobre el programa nuclear iraní

Estas declaraciones llegan después de que delegaciones de EEUU e Irán hayan concluido una ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y hayan llegado a un principio de acuerdo para mantener más contactos futuros.

El diálogo, según ha informado el país mediador, Omán, se ha centrado por ahora en "crear las condiciones apropiadas para el reinicio de las negociaciones diplomáticas y técnicas".

La parte iraní ha apuntado a un acuerdo "casi total" para continuar los contactos y ha descrito el "buen ambiente" y el "buen comienzo" de la ronda de negociaciones. Por su parte, la delegación estadounidense, encabezada por el enviado especial, Steve Witkoff, aún no se ha pronunciado sobre la iniciativa en Mascate.

30.000 asesinados en dos días

Hasta 30.000 personas podrían haber sido asesinadas en las calles de Irán en solo dos días, el 8 y el 9 de enero, según la información que publica la revista Time, citando "dos altos oficiales del Ministerio de Salud de Irán", en una campaña de represión más que brutal con la que el régimen de los ayatolás ha acallado las protestas masivas que venían desarrollándose desde finales del pasado año.

El reportaje señala también que esos mismos oficiales han afirmado que se están quedando sin existencias de bolsas para cadáveres y que las ambulancias han sido sustituidas por "tráileres de 18 ruedas".

El pasado 13 de enero, la activista iraní por los derechos humanos Nilufar Saberi denunció en Es Noticia el asesinato de 12.000 personas y la detención o desaparición de otras tantas: "La cantidad de personas detenidas ni se puede saber. Se habla de cientos, de miles".