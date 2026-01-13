La activista iraní por los derechos humanos Nilufar Saberi ha denunciado en esRadio, en el programa Es Noticia, conducido por Juan Pablo Polvorinos, la extrema gravedad de la situación que se ha vivido en el interior de Irán en los últimos días, donde se ha producido una represión masiva contra la población civil tras las recientes movilizaciones contra el régimen teocrático.

Según ha explicado durante la entrevista, la información ha llegado a través de llamadas telefónicas internacionales realizadas esta misma mañana, ya que "todavía no está restablecido internet y solamente pueden hacer llamadas ellas hacia el exterior". A pesar de estas limitaciones, los testimonios recibidos han descrito un escenario de violencia generalizada. "No hay familia que no haya tenido asesinados y asesinadas en esos apenas cinco días", ha asegurado.

Disparos desde azoteas y helicópteros

Saberi ha afirmado que las cifras de víctimas mortales han sido muy superiores a las publicadas hasta ahora por algunos medios internacionales y ha advertido de que todavía no se conocen las dimensiones reales de la matanza, una "masacre incalculable". "Será más de 12.000 personas asesinadas a sangre fría, disparadas contra ellas desde azoteas y helicópteros", ha declarado, subrayando que las fuerzas del régimen han atacado directamente a civiles indefensos. "Han abierto fuego contra la población desarmada y contra protestantes pacíficos", ha denunciado.

La activista también ha alertado de la existencia de miles de personas detenidas y desaparecidas. "La cantidad de personas detenidas ni se puede saber. Se habla de cientos, de miles", ha explicado, describiendo unas condiciones de reclusión que ha calificado como "realmente inadmisibles en el siglo XXI". Según su relato, los detenidos han sido mantenidos "como ganado, amontonados unos encima de otros", sin alimentos suficientes ni atención básica.

Familias obligadas a pagar por los cadáveres

Durante la entrevista, Saberi ha denunciado prácticas especialmente graves relacionadas con las víctimas mortales de la represión. "La gente tiene que pagar para que le entreguen los cadáveres de sus hijos", ha afirmado, señalando además que muchas familias ni siquiera han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos, ya que "hay muchísima gente desaparecida".

La activista ha definido la situación como una emergencia humanitaria de primer orden. "Esto es comparable a una catástrofe natural. Esto es una crisis humanitaria, una situación de emergencia", ha remarcado, recordando que "la catástrofe nos cayó encima en 1979, con nombre y apellido: la teocracia islamista".

Un llamamiento a la comunidad internacional

Saberi ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que deje de tratar lo que ocurre en Irán como un asunto interno. "Cuando un gobierno masacra a su propia población, pierde toda legitimidad a nivel mundial, a nivel legal", ha sostenido, reclamando una respuesta basada en criterios humanitarios. "No hay vidas más importantes que otras. Nos revienta que nuestra masacre se utilice a nivel político y no humanitario", ha añadido.

Preguntada por la posibilidad de que el actual levantamiento haya abierto la puerta a una transición democrática, la activista ha sido contundente. "Este levantamiento es el último. O nos masacran al pueblo iraní entero o derrocamos el régimen. No hay otra opción", ha afirmado. También ha advertido de que la población ya ha estado muriendo por la falta de recursos básicos, incluso sin represión directa. "A falta de medicamentos, de comida, de agua, de lo mínimo que necesita un ser humano hoy en día en el siglo XXI", ha explicado.