Obama dice que los extraterrestres "son reales"

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha vuelto a alimentar el eterno debate sobre la existencia de vida extraterrestre tras unas declaraciones realizadas en un pódcast que, en cuestión de horas, se hicieron virales.

Durante una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen, y ya en el tramo final del programa, Obama se sometió a una ronda rápida de preguntas. Ante la cuestión directa de si los extraterrestres son reales, el exmandatario respondió sin rodeos: "Son reales", aunque matizó de inmediato que él nunca los ha visto en persona. La afirmación, pronunciada en tono distendido, dio pie a nuevas preguntas sobre el siempre polémico Área 51.

Sin secretos en el Área 51

Obama negó tajantemente que el Gobierno estadounidense oculte restos o seres de origen alienígena en la base militar situada en Nevada. "No están siendo escondidos en… ¿cómo se llama? Área 51", señaló, descartando la existencia de instalaciones subterráneas secretas, salvo que exista "una conspiración enorme" que incluso se haya mantenido al margen al propio presidente del país, según recoge EFE.

El expresidente bromeó además al recordar cuál fue la primera cuestión que quiso aclarar al llegar a la Casa Blanca en 2009. Sonriendo, respondió: "¿Dónde están los extraterrestres?", retomando así el tono irónico de la conversación.

Matización tras la polémica

Tras la repercusión mediática de sus palabras, Obama salió al paso este domingo a través de Instagram para matizar sus declaraciones. Aseguró que durante su mandato no tuvo constancia de "pruebas" de que los extraterrestres hayan contactado con la humanidad, aunque defendió que la posibilidad de vida fuera de la Tierra es razonable si se tiene en cuenta la inmensidad del universo.

Origen del mito

El Área 51, protagonista recurrente de teorías conspirativas, fue reconocida oficialmente por la CIA en 2013, cuando se desclasificaron documentos que confirmaban su existencia. La base fue creada en los años cincuenta, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, para probar el avión espía U-2. El secretismo que la rodeó durante décadas alimentó todo tipo de especulaciones, desde avistamientos de ovnis hasta supuestos experimentos con tecnología extraterrestre, teorías que Obama volvió a desmontar, al menos desde la experiencia de quien ocupó el Despacho Oval durante ocho años.