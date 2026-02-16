Ocasio-Cortez hace el ridículo por intentar corregir a Marco Rubio sobre el origen español de los 'cowboys'

La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, ha protagonizado un nuevo enfrentamiento verbal con el secretario de Estado Marco Rubio durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. AOC criticó el discurso de Rubio, en el que este resaltó los vínculos culturales entre Estados Unidos y Europa, poniendo como ejemplo que "nuestros caballos, nuestros ranchos, nuestros rodeos –todo el romance del arquetipo cowboy que se ha convertido en sinónimo del Oeste americano– nacieron en España".

"Mi parte favorita fue cuando dijo que los cowboys estadounidenses vinieron de España", afirmó la congresista. "Y creo que a los mexicanos y a los descendientes de pueblos africanos esclavizados les gustaría tener una palabra al respecto". Como suele sucederle cada vez que intenta quedar intelectualmente por encima de casi cualquier otro ser humano, el tiro le salió por la culata. Los españoles no solo llevaron el caballo al continente americano, sino que también introdujeron las técnicas de ganadería montada que fueron adoptadas tanto en México como en el suroeste de Estados Unidos.

AOC es la Irene Montero de los Estados Unidos: tan ignorante como arrogante a la hora de exponer ideas. Ahí va la verdad histórica: toda la cultura ganadera norteamericana es introducida por los españoles principalmente en el siglo XVIII, cuando se fundan ranchos en los… https://t.co/IgLbABg9RE — Álber Vázquez (@Alber) February 16, 2026

Como siempre sucede, esas técnicas evolucionaron a las técnicas propias de Estados Unidos y al espectáculo de los rodeos que luego han exportado al público mundial gracias al género western de Hollywood. Quizá el problema es que Alexandria Ocasio-Cortez ignora que México fue colonizado por españoles y que por eso hablan en español. Sinónimo de cowboy es buckaroo, adaptación fonética del vaquero español y el lasso americano proviene naturalmente de lazo. Que la cultura ganadera española se transmitiera a través de los mexicanos no implica que surgiera con estos. La referencia a los "descendientes de esclavos" es aún más sorprendente, pues, al margen de que por supuesto hubiera vaqueros negros en Texas, naturalmente no participaron en la importación de unas técnicas que no existían en África cuando sus antepasados fueron esclavizados.

El balbuceo sobre Taiwán

Pero no ha sido la única ni la más importante metedura de pata de Alexandria Ocasio-Cortez, a quien los demócratas llevan promocionando como futurible candidata presidencial desde que pisó el Congreso mostró su poca seguridad en cuanto tiene que meterse en aguas intelectualmente un poco más profundas que decir que Trump es malo y los demás republicanos también.

En un panel titulado "Rompiendo con el pasado: movimientos sísmicos en la política internacional de Estados Unidos" en el que participó junto a otros políticos demócratas, la moderadora –la periodista Francine Lacqua de Bloomberg TV– le preguntó si EEUU debería comprometer tropas para defender Taiwán si China actuara.

AOC is the least articulate member of Congress. Hands down. REPORTER: "Would the US commit troops to defend Taiwan?" AOC: "Um you know I think that uh this such a uh you know I think that this is um. This is of course uhh a very longstanding uh policy…" pic.twitter.com/yvbTQ2ptYV — The Conservative Alternative (@OldeWorldOrder) February 14, 2026

La respuesta de Ocasio-Cortez comenzó así: "Um, ya sabes, creo que esto es algo tan, ya sabes, creo que esto es un, um — esto es, por supuesto, la, um, política tradicional de los Estados Unidos" antes de encontrar en su cabeza el guion, que se resumía en que la política de EEUU consiste en asegurarse de que China nunca llegue a intentar invadir Taiwán.