Estado de emergencia y limitaciones de circulación: Nueva York amanece con otra gran nevada

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por ventisca, un fenómeno que combinan vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 (principal autopista de la costa este de Estados Unidos) y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.