Estado de emergencia y limitaciones de circulación: Nueva York amanece con otra gran nevada
La ciudad de Nueva York permanece en vilo por la intensa nevada causada por el temporal que asola la costa este. Casi 70 millones de personas permanecen en alerta en el noreste de Estados Unidos ante un escenario que ha obligado a cancelar cerca de 5.500 vuelos y que podría dejar acumulaciones de nieve de hasta 150 centímetros de altura
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró este domingo el estado de emergencia y ordenó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes ante la llegada de la intensa tormenta invernal que ya está azotando la ciudad.
La restricción busca reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y limpieza frente a condiciones de ventisca, baja visibilidad y rápida acumulación de nieve, según un comunicado de la Alcaldía.
Las autoridades aclararon que el metro y los autobuses pueden operar, aunque podrían registrar retrasos o modificaciones en sus servicios dependiendo de la evolución del temporal.
Aunque esta nueva tormenta presenta similitudes con la pasada del 25 de enero, esta vez se espera que se fortalezca durante la noche y combine nieve, fuertes vientos e incluso posibles inundaciones costeras.
La tormenta invernal, que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de EE.UU., obligó hoy a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales, mientras más de 14.000 vuelos se han visto afectados.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por ventisca, un fenómeno que combinan vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 (principal autopista de la costa este de Estados Unidos) y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.
Los meteorólogos advirtieron sobre un periodo de 12 horas de ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora, junto con intensas bandas de nieve capaces de dejar un acumulado de 5 a 10 centímetros por hora.
Trabajadores limpian la nieve de la carretera en Times Square durante la tormenta de nieve invernal en Nueva York, Nueva York, EE. UU.
Un trabajador limpia la nieve afuera de la Grand Central Station durante la tormenta de nieve invernal en Nueva York.