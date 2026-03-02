Trump no descarta enviar tropas a Irán y asegura: "Los estamos destrozando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes su confianza en la ofensiva militar que su país, junto a Israel, ha lanzado contra Irán este fin de semana. También ha asegurado que la operación va "por delante del programa" establecido.

En una entrevista con la CNN, Trump ha asegurado que la "gran ola" de ataques aún no se ha producido: "Los estamos destrozando. Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar". El mandatario ha destacado además la potencia del ejército estadounidense: "Es muy poderoso", y ha reconocido haberse sorprendido por la respuesta iraní a los ataques previos, que han incluido agresiones contra posiciones estadounidenses en la región.

En este sentido, Trump no ha descartado el despliegue de tropas sobre el terreno "si fueran necesarias", aunque ha asegurado que no es un tema de preocupación inmediata. "No estoy preocupado con el despliegue de tropas en el terreno; como dicen todos los presidentes, 'no habrá tropas sobre el terreno', yo no digo eso", ha afirmado al New York Post, añadiendo que los objetivos previstos para las próximas cuatro semanas se han logrado en solo un día y que la operación "está yendo muy deprisa. Estamos cumpliendo con el calendario".

El presidente ha subrayado que la ofensiva busca neutralizar las capacidades nucleares y de misiles de Irán, así como desmantelar su estructura militar: "Nos estamos asegurando de que el principal patrocinador del terrorismo del mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Nunca lo tendrá. Nos aseguramos de que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras".

"Venceremos sin problema"

Por otra parte, en la ceremonia de entrega de medallas a tres militares del Ejército de Estados Unidos en la Casa Blanca, Trump ha insistido en la efectividad de la operación: "Venceremos sin problema. Ya estamos sustancialmente por delante de nuestro programa. Habíamos previsto entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos la capacidad de estar mucho más tiempo".

Además, ha recordado que los ataques recientes ya han provocado la muerte de 49 altos funcionarios iraníes, incluido el ayatolá Ali Jamenei, y cuatro soldados estadounidenses. "Continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista supone", ha declarado.

Trump también ha recordado operaciones anteriores contra Irán, como la eliminación del general Qasem Soleimani en 2020: "Era un general increíblemente violento y despiadado. Si eso no hubiera sucedido, Israel podría no existir". Sobre los ataques de junio de 2025, ha destacado que Irán estaba "a un mes de tener un arma nuclear". El mandatario estadounidense ha criticado además el acuerdo nuclear de 2018, que según él "dio todo el poder a Irán" y les permitió acercarse a la obtención de armamento nuclear.

Respecto a la sucesión en el liderazgo iraní, Trump ha admitido desconocer quiénes podrían asumir el poder: "No sabemos a quién elegirán. Quizás tengan suerte y consigan a alguien que sepa lo que hace", aunque ja resaltado que Teherán ha perdido "mucho" con la eliminación de altos mandos.