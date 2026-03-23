El rapero estadounidense Afroman, cuyo nombre real es Joseph Foreman y tuvo un breve periodo de fama en el año 2000 gracias al single Because I Got High, ha salido victorioso de un juicio civil en Ohio. Un jurado absolvió al artista de todas las acusaciones presentadas por siete agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Adams, que le demandaron en marzo de 2023 por supuesta difamación, invasión de la privacidad y angustia emocional intencional. Los demandantes reclamaban casi cuatro millones de dólares.

Los hechos se remontan a agosto de 2022. Aquel mes, siete agentes —cuatro ayudantes del sheriff, dos sargentos y un detective— ejecutaron una orden de registro en la vivienda de Foreman en Winchester, Ohio, a unos 80 kilómetros de Cincinnati. La orden judicial afirmaba que existía causa probable para encontrar drogas, parafernalia y pruebas de tráfico y secuestro en la propiedad. Los policías irrumpieron armados con fusiles AR-15, derribaron la puerta principal y la verja de entrada, registraron exhaustivamente armarios, bolsillos de trajes, zapatos y demás pertenencias, y observaron un pastel de limón en la cocina que luego inspiraría el título del álbum que publicaría Afroman en venganza. La esposa y los hijos menores de Foreman estaban presentes.

La operación no arrojó resultados: ni drogas ni víctimas de secuestro. No se presentaron cargos contra el artista. Sin embargo, los agentes incautaron 5.031 dólares en efectivo que, según los investigadores, podían ser producto del tráfico de drogas. Foreman aseguró que se trataba de ingresos por sus actuaciones, pagadas en metálico en algunos locales. Meses después, la oficina del sheriff devolvió el dinero, pero faltaban 400 dólares. Los sobres estaban sellados y se contaron varias veces ante testigos, pero la discrepancia persistió. El departamento alegó un "error de conteo"; Foreman lo calificó de robo.

Además, la redada provocó daños materiales: la puerta y la verja destrozadas, el sistema de cámaras de seguridad arrancado y roto, y destrozos en varias zonas de la casa. Cuando Foreman reclamó la reparación, un representante del sheriff del condado de Adams respondió riéndose y moviendo la cabeza: "No estamos obligados a hacerlo". La oficina insistió en que no era responsable de los desperfectos causados durante la ejecución de una orden judicial válida. El rapero tuvo que costear las reparaciones de su bolsillo.

Molesto por lo que consideró un registro injustificado y con el objetivo de costear las reparaciones, Foreman lanzó en 2023 un álbum completo titulado Lemon Pound Cake. Entre sus canciones destacan Lemon Pound Cake y Will You Help Me Repair My Door, en las que utiliza las imágenes de las cámaras de seguridad para criticar la actuación de los agentes. Los videoclips muestran a los policías derribando puertas, revisando pertenencias personales y manipulando un arma cerca del pastel de limón. Los vídeos acumularon millones de visualizaciones en YouTube y generaron atención mediática.

Los siete agentes afirmaron en la demanda que las publicaciones les provocaron humillación, ridículo, angustia mental, amenazas de muerte y problemas familiares, como acoso escolar a un hijo de uno de ellos. Durante el juicio, celebrado la semana pasada y que duró tres días, la defensa de Afroman argumentó que los agentes actuaban como figuras públicas y que las creaciones artísticas estaban protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ampara la libertad de expresión y la sátira.

Tras deliberar, el jurado dictaminó el miércoles a favor del demandado en todos los cargos. Fuera del tribunal, Foreman, vestido con un traje con los colores de la bandera estadounidense, celebró el veredicto: "¡Lo conseguimos, América! ¡Sí, lo logramos! ¡Libertad de expresión!". La sentencia cierra un caso que enfrentaba el derecho a la sátira artística con las reclamaciones de agentes de la autoridad.

Un caso que además, de no haber sido por la denuncia policial, difícilmente hubiera pasado de noticia local, si esto. Ahora millones de personas se han reído del orondo policía echando un ojeada al pastel de limón.