Menú
Estados Unidos

Dos muertos tras chocar un avión con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York

El aparato ha colisionado contra el vehículo cuando aterrizaba en el aeropuerto de LaGuardia, en el distrito de Queens.

Libertad Digital
El aparato ha colisionado contra el vehículo cuando aterrizaba en el aeropuerto de LaGuardia, en el distrito de Queens.
Captura de video del avión siniestrado en LaGuardia. | EFE

Un avión de la aerolínea Air Canada procedente de Montreal ha colisionado con un camión de bomberos durante el aterrizaje en el aeropuerto de LaGuardia, en el distrito de Queens de Nueva York dejando al menos dos muertos y decenas de heridos, según informan medios locales.

"Los vuelos con destino a LaGuardia han sido suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión", ha informado la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

De momento, se desconocen las causas del siniestro. No obstante, el aeropuerto neoyorquino había registrado incidencias menores durante el fin de semana a causa de las condiciones meteorológicas.

(((Noticia en ampliación)))

Temas

En Internacional

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida