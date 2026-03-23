Un avión de la aerolínea Air Canada procedente de Montreal ha colisionado con un camión de bomberos durante el aterrizaje en el aeropuerto de LaGuardia, en el distrito de Queens de Nueva York dejando al menos dos muertos y decenas de heridos, según informan medios locales.
Un avión comercial de Air Canada Express con casi 100 pasajeros se estrelló de frente contra un camión de bomberos en la pista.
Los cinco bomberos que iban a bordo quedaron gravemente heridos, varios en estado crítico y luchando por su…
"Los vuelos con destino a LaGuardia han sido suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión", ha informado la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).
De momento, se desconocen las causas del siniestro. No obstante, el aeropuerto neoyorquino había registrado incidencias menores durante el fin de semana a causa de las condiciones meteorológicas.
(((Noticia en ampliación)))