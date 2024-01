Una eurodiputada letona simpatizante de Junqueras y Otegi trabajaba para Rusia

En el día en que han trascendido nuevos vínculos entre el separatismo y el entorno de Putin, se ha conocido que la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, aliada del movimiento separatista catalán, colaboró durante dos décadas con el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

La investigación publicada por la revista The Insider y en la que han participado otros medios de países bálticos y nórdicos, está basada en correos electrónicos entre la política y sus enlaces en Moscú para cerrar reuniones y hablar de la divulgación de mensajes prorrusos.

Zdanoka habría sido un activo de la Inteligencia rusa al menos desde al menos 2004, cuando comenzó a mantener contactos con un veterano miembro del FSB identificado como Dimitri Gladey. Sería su enlace hasta 2013, cuando la eurodiputada pasó a hablar con otro agente, Sergei Beltiukov.

La eurodiputada llegó a pedir dinero para financiar su labor política, tanto en Letonia como en la Eurocámara. Según la investigación, al menos en una ocasión pidió fondos para una concentración en la que quería conmemorar la victoria del Ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial.

Zdanoka ha alegado que conoce a "miles de personas" y, aunque ha dicho que no le constan contactos con una persona apellidada Beltiukov -podría haber utilizado un nombre en clave-, sí ha confirmado que a Gladey lo vio por primera vez "a principios de los setenta", durante unas clases de esquí. Ha matizado no obstante que no le consta que sea un espía ruso.

Zdanoka, cuya familia es de origen ruso, figura como diputada no adscrita en la Eurocámara, después de que fuese apartada del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea por su cuestionada defensa de las políticas rusas. Para la vicepresidenta del grupo, Alice Bah Kuhnke, las informaciones que ahora han trascendido son "terribles" pero "no suponen una sorpresa", como ha declarado a The Insider, medio fundado por un opositor ruso.

Apoyo al separatismo

La eurodiputada ha respaldado públicamente a políticos separatistas catalanes y ha mantenido reuniones en Bruselas con varios de ellos, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras, después de que este hubiese sido indultado. También cuestionó en su día el encarcelamiento del actual coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Además, en febrero de 2022, lideró la misión de eurodiputados para examinar la situación del mar Menor, en Murcia, y entrevistarse con autoridades y organizaciones de la zona.