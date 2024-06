Le Pen arrasa y Macron disuelve la Asamblea Nacional

Antes de conocerse el escrutinio, los primeros sondeos ya han provocado un terremoto político en Francia. Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, se ha impuesto en las europeas de forma holgada con entre el 31,5 y el 32,4 por ciento de los votos frente a un pírrico 15,2 por ciento de la lista Renacimiento, de Emmanuele Macron, que afronta los últimos años de mandato sin un recambio claro.

El cabeza de lista de Agrupación Nacional en estas elecciones, Jordan Bardella, ha brindado sus primeras declaraciones para sentenciar que "los franceses han dado su veredicto" y "han expresado una voluntad de cambio" con un "mensaje claro". "Emmanuel Macron es un presidente debilitado", ha proclamado.

Menos de una hora después de que se conocieran los sondeos, Macron ha comparecido para anunciar la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas. "He escuchado vuestro mensaje, vuestras preocupaciones y no las dejaré sin respuesta", ha proclamado Macron, en un discurso a la nación en el que ha anunciado que las legislativas tendrán lugar el 30 de junio y el 6 de julio. El presidente ha asumido que las europeas no le han deparado "un buen resultado".

Agrupación Nacional ya ganó en 2019 aunque con un margen mucho menor al que ahora auguraron los sondeos, por tan sólo un punto y un escaño. En esa cita, la tercera posición la ocupó Europa Ecología Los Verdes, mientras que los socialistas quedaron relegados a la sexta plaza. Ahora, el Partido Socialista ha logrado remontar y situarse en tercer lugar.

Por detrás se sitúa La Francia Insumisa, que ronda el 10 por ciento, y ya con un sólo dígito Los Republicanos, bandera durante años del centro-derecha en Francia, así como la Reconquista del populista Eric Zemmour y Marion Maréchal, sobrina de la excandidata presidencial Marine Le Pen.

El partido de Marine Le Pen tiene en el punto de mira las presidenciales de 2027, para las que estas europeas podrían ser el trampolín definitivo. El partido ya logró colarse en la segunda vuelta en los comicios de 2017 y 2022.