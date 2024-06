Gritos de "¡libertad!" a Milei en Alemania, donde sí es recibido por Scholz

Javier Milei, tras pasar por España para recibir la condecoración de la Comunidad de Madrid de manos de Ayuso y el premio Juan de Mariana, viajó a la ciudad alemana de Hamburgo, donde recibió la medalla de la Sociedad Hayek.

El premio se entregó en el hotel Hafen, donde Milei fue recibido por 200 personas que en pie gritaban "¡libertad!". En el acto, el director del Instituto de Estudios Económicos de Kiel, Stefan Kooths, celebró de Milei que defiende un cambio de rumbo fundamental sin promesas populistas, de soluciones baratas" y "sin la actitud paternalista de un Estado opulento en constante expansión". "Libera los grilletes que impiden a la gente ayudarse a sí misma" y "devuelve a la gente en su país "la confianza en sí mismos y eso les da esperanza", señaló.

🇦🇷🇩🇪 Así llegaba Milei a recibir la medalla 🏅 Hayek.

Increíble como los Alemanes lo reciben con el grito LIBERTAD pic.twitter.com/TMZdYFb8VD — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) June 22, 2024

El presidente argentino, en su discurso, aseguró que ha ganado la batalla a los socialistas, que son "tan violentos" porque su receta liberal para rebajar la inflación e impulsar la recuperación económica está funcionando. "No solo hemos dado la batalla cultural, sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos. El motivo por el que los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo (...)", dijo apuntó, centrando también parte de su discurso en la batalla contra la hiperinflación argentina.

"Decidimos emprender un ajuste. Hoy les digo que seis meses después hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia" de Argentina, señaló Milei, que estuvo acompañado por su hermana Karina."Obviamente esto no iba a ser libre de costos. Pero nosotros siempre les dijimos a la gente a la cara que no hay plata, que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos iba a empezar a haber buenos resultados". Contra todos los pronósticos que decían que no iba a ser posible un ajuste de semejante calibre, "lo hemos hecho", celebró, señalando que "se empieza a ver en los primeros significadores de abril y mayo es que empieza a haber recuperación, crecimiento".

El mandatario argentino se mostró además convencido de que con las reformas estructurales el país dará un salto en el índice de libertad económica grande, "similar al que tienen Alemania o Francia". "Pero nosotros queremos más libertad económica", dijo, aspirando a ser como Irlanda y después "el país más libre del planeta".

A diferencia de España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de recibirlo, ha decidido azuzar la crisis diplomática abierta con el gobierno argentino, Milei ha sido recibido este domingo por el canciller Olaf Scholz, aunque sin rueda de prensa posterior. En la reunión estaba previsto que trataran temas como la producción de litio y las relaciones económicas entre Argentina y Alemania.

Milei, por otra parte, no se ha librado de las críticas de la extrema izquierda, que celebró una concentración en Hamburgo contra el mandatario y la sociedad que le premió.