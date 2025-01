Al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas en la región de Kiev tras un ataque aéreo lanzado por las Fuerzas Armadas rusas este sábado de madrugada.

"Lamentablemente, en el distrito de Shevchenkiv ya tenemos cuatro muertos y tres heridos. En el distrito de Holosiivskyi se registró la caída de un fragmento sin ignición", ha informado el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, en su cuenta de la red social Telegram.

Anoche se alertó del ataque ruso e instron a la población a quedarse en los refugios. "La alarma se declaró por la amenaza de vehículos aéreos no tripulados", aseveró el jefe de la administración militar de Kiev.

50 drones ucranianos sobre Rusia

Por su parte, las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante esta madrugada alrededor de 50 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, incluidas Briansk y Kursk, según han informado las autoridades rusas.

"Durante la noche pasada, los sistemas de defensa aérea en servicio interceptaron y destruyeron 46 vehículos aéreos no tripulados ucranianos", ha avanzado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje compartido en Telegram.

En el mismo mensaje, han concretado que 18 de esos vehículos aéreos no tripulados han sobrevolado la región de Briansk, otros once sobre el territorio de Kursk, siete más en Kaluga, cinco en el territorio de Belgorodskaya y dos últimos en la región de Voronezh.

En paralelo, el gobernador de la región rusa de Tula, Dmitri Miliaev, ha alertado a través de la misma plataforma de un incendio en un depósito de combustible de su territorio tras ese ataque aéreo con un dron ucraniano.

Miliaev ha asegurado que no ha habidos en el ataque a las instalaciones y que cinco aviones no tripulados del Ejército ucraniano han quedado destruidos, si bien la información no ha podido ser verificada de manera independiente.

La guerra en Ucrania estalló hace ya casi tres años, cuando a finales de febrero de 2022 el presidente ruso, Vladimir Putin, dio la orden de invadir militarmente su país vecino. Desde entonces el conflicto avanza sin aparente solución de continuidad y con las líneas del frente de batalla estancadas.