AfD rozó el 50% en zonas del este y otras 7 claves de las elecciones alemanas

Con un margen más estrecho del que auguraban las encuestas, la CDU ha ganado las elecciones en Alemania y su candidato, Friedrich Merz, se convertirá en el próximo canciller. Los comicios han estado marcados por el espectacular ascenso de Alternativa por Alemania, que ha doblado sus apoyos respecto a 2021 y por el derrumbe del socialismo y en menor medida de sus otros dos socios de la coalición semáforo. Estas son las claves de la cita electoral:

1.Gran coalición, por poco

Con los resultados salidos de las urnas, lo más probable es que la fórmula para hacer a Merz canciller sea la gran coalición de los dos grandes partidos. Sin embargo, esa solución ha salido por muy poco: los dos grandes partidos siguen perdiendo apoyos y mientras el SPD ha obtenido un resultado dramático, la CDU también ha obtenido un resultado discreto pese a la victoria, con un 28,5 por ciento que supone su segundo peor resultado en unas federales desde el 24 por ciento obtenido en 2021. Juntos suman un 44,9 por ciento de los votos cuando hace unas décadas, por separado, llegaron a superar en algunos comicios el cuarenta por ciento de los sufragios.

2.Alternativa arrasa en el este

La derecha radical y prorrusa de AfD fue la fuerza más votada en prácticamente todos los distritos electorales del este del país, los que conformaban la desaparecida RDA, mientras que la CDU (y sus socios de la CSU en Baviera) fue la más votada en el oeste. El porcentaje rondó el 40 por ciento en el este y en algunos distritos de Sajonia llegó casi al 50 por ciento.

3.El derrumbe del socialismo

El otro gran titular de la noche se lo lleva el desplome del SPD que no por esperado fue menos doloroso para sus dirigentes, que no ahorraron calificativos como "devastador" o "catástrofe". Con un 16,4, Olaf Scholz ha llevado a su partido a su peor resultado en unas federales de su historia, cinco puntos menos que su anterior récord aunque un poco mejor de lo que se llegó a pronosticar (llegó a temerse una caída por debajo del 15 por ciento e incluso una cuarta posición tras Los Verdes) Al partido le toca ahora lamerse las heridas y tratar de recomponerse mientras se da por hecha la marcha de Scholz que ya ha dicho que no estará en las negociaciones con la CDU.

4.La desaparición de los liberales

Los otros socios de la coalición semáforo, Verdes y liberales, también han sufrido el castigo de los votantes. El partido de Robert Habeck se ha dejado casi cuatro puntos pero peor ha sido el destino del FDP, que se queda sin representación tras legislaturas en que superó el 10 por ciento. Tras continuos choques con ecologistas y socialistas y la implosión de la coalición por su desacuerdo en romper los límites de deuda, Christian Lindner no ha logrado evitar la debacle y con un 4,6 por ciento se queda unas décimas por debajo del 5 por ciento necesario para entrar en el Bundestag.

5.La izquierda de Sara Wagenknecht se desinfla

Otra gran derrotada de la noche ha sido la ex dirigente de Die Linke y fundadora del nuevo partido de izquierdas BSW Sara Wagenknecht. Tenía el objetivo de arañar votos a AfD de votantes descontentos pero no han logrado su objetivo en el que iba a ser su principal granero de votos, el este del país. Por otro lado, su ex partido, Die Linke, ha experimentado una notable subida de casi cuatro puntos que les servirán para ampliar su grupo parlamentario, un resultado sorpresa después de que en algunos momentos su ahora rival se pusiera por delante en los sondeos.

6.La edad de los votantes de AfD

Alternativa fue la opción predilecta en los segmentos de 25 a 34 años y de 35 a 44. Entre los jóvenes, fue la segunda opción, sólo por detrás de Die Linke (21 por ciento frente a 24 por ciento). La CDU en cambio arrasó entre los ancianos (un 43 por ciento entre los mayores de 70 años, que tuvieron como segunda opción al SPD con un 25 por ciento) y también fue primera fuerza en los votantes mayores de 45 años.

7.Las transferencias de voto

Según el análisis de Der Spiegel, la formación de Alice Weidel quitó votantes a prácticamente todos los partidos, incluidos Los Verdes (100.000 votantes ecologistas habrían votado ahora a Alternativa) El socialismo habría aportado 720.000 y la CDU, un millón. Los análisis se dedican hoy a analizar por qué los conservadores no han logrado capitalizar el descontento con la izquierda.

8.Participación récord

Los votantes se movilizaron en una campaña con la inmigración y la energía como protagonistas. La participación alcanzó un 82,5 por ciento, la más alta desde la reunificación.