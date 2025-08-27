Un helicóptero se estrella en el agua cuando realizaba labores de extinción en un incendio en Francia

Un helicóptero se ha estrellado esta semana en un lago mientras intentaba recargar agua durante las tareas de extinción de un incendio en Francia. El suceso habría tenido lugar en el lago de Rosporden, al oeste del país vecino, durante el pasado domingo después de haber sufrido algún tipo de error, según el piloto.

En las imágenes se muestra como el helicóptero modelo Morane 29 desciende rápidamente hacia el lago para recargar la bolsa de agua y acaba sumergiendo la cola del aparato, lo que hace al piloto perder la estabilidad y, tras varios giros sobre sí mismo, acabar estrellándose en el agua.

🔴 Un helicóptero se estrella en Francia mientras intentaba cargar agua pic.twitter.com/vmklcmo4Zm — Libertad Digital (@libertaddigital) August 27, 2025

Según han explicado varios medios, entre ellos el The Economic Times, en el helicóptero viajaban un bombero y el piloto, que declaró que un fallo habría sido el causante del rápido descenso: "Se inclinó demasiado y descendía muy rápido; pensé que iba a explotar, que se haría pedazos cuando empezó a girar".

Ambos salieron ilesos del incidente y consiguieron llegar nadando hasta la orilla. El mismo helicóptero ya habría realizado anteriormente cerca de 30 viajes a la zona del incendio, por lo que el fallo se habría producido en el mismo momento en el que descendía. los cuerpos de Emergencias franceses han iniciado una investigación para saber qué pudo provocar el fallo.