Alemania deroga la vía rápida para obtener la nacionalidad

El Parlamento alemán ha derogado este miércoles el programa de ciudadanía acelerada que permitía obtener la nacionalidad en tres años. Con este endurecimiento de las políticas de inmigración, los extranjeros necesitarán residir de forma legal en el país germano cinco años para conseguir la ciudadanía. La derogación de esta norma era una de las promesas electorales estrella de CDU, el partido de centro-derecha liderado por el canciller Friedrich Merz.

Lo que sí se mantiene es el permiso de la doble nacionalidad, ese punto no ha sufrido cambio alguno. Eso sí, según afirma Berlín, los candidatos deberán demostrar logros como muy buen alemán, servicio voluntario o éxito profesional o académico. "Un pasaporte alemán debe ser un reconocimiento de un proceso de integración exitoso y no actuar como un incentivo para la inmigración ilegal", dijo al Parlamento el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

Récord de nacionalizados en 2024

La izquierda, a través del SPD, que forma parte de la coalición con el partido de Merz, apoyó esta reforma, asegurando que la vía rápida para obtener la nacionalidad no se había utilizado apenas. Y es que, de los 300.000 extranjeros que obtuvieron el pasaporte alemán en 2024, solo unos cientos se produjeron por la vía rápida. Sin embargo, cabe resaltar que estas cifras de nacionalización son estratosféricas y de récord, puesto que se dio un aumento del 46% en obtención de la nacionalidad alemana respecto a 2023, según datos publicados por la Oficina Federal de Estadística.

Alemania tiene una presión migratoria cada vez mayor hasta el punto de ser asfixiante. Tal es así, que la alta tasa de extranjeros que llegan al país todos los años ha terminado por colapsar algunos servicios. La llegada masiva de extranjeros y la inseguridad son los dos motivos principales que han llevado a los políticos y a los ciudadanos germanos a adoptar otra postura social y a endurecer las políticas migratorias. Es un fenómeno creciente. No hay más que ver las encuestas, donde algunas dan como ganador al partido antiinmigración AFD.

En este sentido de protección, en el mes de agosto, el ministro del Interior anunció que el país iba a reforzar las fronteras y acelerar las deportaciones tras cinco atentados islamistas en menos de un año. "Esto es absolutamente necesario para garantizar que los criminales no permanezcan en territorio alemán", aseguraban desde el Ejecutivo.