Lección de Meloni a Sánchez: recibe a los liberados como héroes mientras él los llama "retenidos"

Mostrando una actitud radicalmente distinta a la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió este martes en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, a los dos ciudadanos italianos excarcelados en Venezuela, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò.

Meloni, acompañada del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, saludó a sus compatriotas en una sala del aeropuerto. Previamente al pie de la escalerilla del vuelo de Estado enviado por el Gobierno italiano se encontraban la madre de Trentini y la mujer e hija de Burlò, como queda reflejado en un vídeo publicado en X por la propia Meloni encabezado por un "Bienvenidos a casa!".

La primera ministra, Giorgia Meloni, había celebrado ayer lunes la liberación de Trentini y Burlò, que permanecían encarcelados en Caracas desde finales de 2024, en un videomensaje en el que subrayó que la puesta en libertad de estos dos italianos era fruto de un trabajo "discreto pero eficaz" llevado a cabo por el Ejecutivo italiano, la red diplomática y los servicios de inteligencia.

Aunque todos los detenidos en Venezuela con pasaporte exclusivamente italiano ya han sido liberados, en las cárceles del país sudamericano aún permanecen 42 ítalo-venezolanos, de los cuales 24 son considerados presos políticos, según manifestó ayer el ministro de Exteriores quien aseguró que Italia continuará trabajando para lograr nuevas excarcelaciones.

La actuación de Giorgia Meloni choca radicalmente con la mantenida hasta ahora por Pedro Sánchez y su Gobierno, que aparte de colgarse medallas que no les corresponden atribuyéndose la liberación de los presos españoles y agradeciendo el "buen hacer" de Zapatero, no han dado muestras públicas de cercanía hacia los excarcelados, quizás para no molestar a los que han sido sus interlocutores durante años en el régimen chavista, los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy.

Incluso el presidente Pedro Sánchez se refirió al primer grupo de presos políticos liberados como "retenidos" en un mensaje en la red social X: "Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos".

Siguiendo la senda marcada todos estos años por José Luis Rodríguez Zapatero de no molestar a la tiranía chavista, Sánchez no se refiere a ellos como presos políticos, sino como españoles "retenidos". Tampoco se refieren a ellos como presos políticos los hermanos Rodríguez. Quizás ese sea el motivo y quizás también podría ser la causa de la diferencia de recibimiento que han tenido los presos italianos y los españoles.