El motivo por el que Macron ha aparecido con gafas de sol en su discurso en Davos

La intervención de Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial de Davos no solo ha llamado la atención por su contenido político, sino también por una imagen poco habitual en este tipo de citas: el presidente de Francia ha subido al escenario de un auditorio cerrado con gafas de sol de estilo aviador. El gesto ha despertado curiosidad entre el público, aunque el motivo es estrictamente médico, ajeno a cualquier intención estética o simbólica.

El uso de las gafas responde a una prescripción médica tras sufrir un problema temporal en el ojo derecho. Según se ha explicado desde el entorno presidencial, Macron presenta inflamación y enrojecimiento visibles, consecuencia de un derrame ocular leve que le obliga a protegerse de la luz durante unos días. Se trata de una dolencia molesta, pero completamente inofensiva, que no afecta a su agenda ni a su capacidad para intervenir en actos públicos.

…Sí, Macron con gafas de sol en Davos. Tiene un derrame en el ojo derecho. La semana pasada se le vio claramente en la visita a una base aérea militar en el sur y su discurso. pic.twitter.com/s8WddmJ5GM — Mavi Doñate (@mavidonate) January 20, 2026

No es la primera vez que el presidente francés aparece con este complemento. Días antes del foro suizo, ya se dejó ver con gafas oscuras durante una visita a una base militar en el sur de Francia, donde él mismo hizo referencia al aspecto de su ojo y pidió disculpas por su apariencia. En aquel acto, abordó el asunto con naturalidad e incluso con humor, restando importancia al contratiempo.

La escena se repitió posteriormente en reuniones oficiales en el Palacio del Elíseo y, finalmente, en Davos, donde la estética de Macron contrastó con la sobriedad habitual del foro, que reúne cada año a la élite política y económica internacional. La elección de unas gafas de aviador oscuras y brillantes ha acentuado la atención mediática, aunque desde la Presidencia francesa se ha insistido en que no había motivo de preocupación.

Europa, en el centro del discurso

Más allá del detalle del accesorio, el presidente francés ha aprovechado su intervención para reclamar una mayor firmeza de la Unión Europea frente a las prácticas comerciales que considera desleales. En su discurso, ha defendido que el bloque comunitario utilice, por primera vez, el mecanismo anticoerción, conocido como la "bazuca comercial", cuando no se respeten las reglas del juego.

"Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta", ha afirmado Macron ante el auditorio, en una clara llamada a proteger el mercado único y a reforzar la autonomía estratégica europea. El dirigente francés ha marcado distancias tanto con China como con Estados Unidos en materia comercial y ha advertido de que el contexto internacional se dirige hacia un escenario cada vez más inestable.

En este sentido, Macron ha insistido en la necesidad de una Europa más estratégica y menos dependiente, capaz de responder con firmeza a las presiones externas. Por ello, ha defendido la idea de una "preferencia europea" y ha alertado de que el continente no puede permitirse dudar cuando se cuestionan sus intereses económicos y políticos.