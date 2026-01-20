Marc Murtra reivindica en Davos el papel de Europa como potencia económica y pide consolidar para ganar escala

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, que acaba de cumplir su primer año al frente de la compañía, participa esta semana en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. En ese marco, Murtra ha abordado, en las últimas horas, conversaciones en directo con las televisiones internacionales de referencia que cubren el evento, CNN y CNBC. Durante sus entrevistas con ambas cadenas, Murtra ha subrayado la necesidad de consolidar intra-mercado y ganar escala para ser capaces de invertir más.

"Si observamos a las grandes empresas tecnológicas en áreas como los motores de búsqueda, los 'hyperscalers' y las redes sociales, vemos que no operan en mercados con una gran cantidad de competencia. Son mercados con pocos actores, pero con un alcance muy amplio". En este sentido y en relación con las telecomunicaciones, ha instado a Europa a que permita que "los mercados pasen de cuatro a tres competidores para ser capaces de invertir más y competir globalmente". A este respecto, ha señalado a la potencial consolidación en Francia como ejemplo y ha señalado: "queremos que eso ocurra en otros mercados. Necesitamos una mayor cuota de mercado para poder invertir más".

Por otro lado, en el contexto actual, si Europa quiere competir de forma global, Murtra ha advertido —utilizando una analogía— que ahora "está en un momento tipo Sputnik, pero necesita tener su momento tipo NASA", incidiendo en la necesidad de acelerar la toma de decisiones y pasar a la acción, "desarrollemos tecnología y avancemos". Europa debe tomarse "muy en serio" su autonomía estratégica.

Murtra ha resaltado que Europa cuenta con el tamaño económico, los instrumentos necesarios y un diagnóstico compartido gracias al Informe Draghi. "Está Estados Unidos, está China y está Europa. No olvidemos que Europa existe. Tenemos un PIB enorme, con todo lo que eso significa", ha dicho en un momento de la entrevista con CNBC.

La ejecución y el liderazgo

No obstante, ha advertido que el principal reto es la ejecución y el liderazgo en todas las estructuras de la Comunidad Europea. En este sentido, citó a China como ejemplo de un país que logró desarrollar sus propias tecnologías en apenas tres décadas.

Si bien ha defendido que en Europa es necesario "un cambio en el entorno que permita a empresas como Telefónica a ganar escala e invertir en tecnología", ha explicado las dificultades de abordar ese cambio en la región, que pasan por la toma de decisiones que no son sencillas y que, además, sean consensuadas. "El consenso, cuando se trata de asumir riesgos, puede resultar complicado", ha añadido.

Por otro lado, respecto a la infraestructura adecuada para la Inteligencia Artificial en Europa, Murtra considera que la región cuenta con "un buen plan", que debería cubrir lo que va a suceder en los próximos cinco o diez años. En cuanto a la pregunta sobre el posible impacto de aranceles, Murtra ha explicado que su efecto para la compañía es "indirecto, porque nuestros mercados son locales a gran escala, como Europa o Brasil".