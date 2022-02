Castillo comienza a "meter mano" en la televisión pública de Perú

Cuando apenas han transcurrido siete meses desde el inicio de su presidencia, el presidente de Perú, Pedro Castillo, se ha caracterizado por el caos de su Gobierno y la improvisación en gran parte de sus decisiones. Los medios de comunicación han seguido de cerca las designaciones en diferentes ministerios y una de las principales conclusiones es que decenas de nombramientos fueron a personas no calificadas para los respectivos cargos.

Además, la poca sintonía de Castillo con la prensa también ha sido una característica de este gobierno y el presidente apenas ha ofrecido tres entrevistas en todos estos meses, la última a CNN en Español, un encuentro que dejó muchos comentarios por su falta de preparación a preguntas sencillas y por la vergüenza reflejada por la opinión pública.

Con gran parte de los ministerios copados por miembros del partido marxista leninista Perú Libre, Castillo ha girado su atención a TV Perú, la cadena del Estado. Una noticia que ha removido el panorama mediático ha sido la salida de dicha emisora del periodista Enrique Chávez, uno de los rostros más reconocidos en los programas periodísticos. Estaba encargado del telediario y de un programa de entrevistas.

Este martes, Chávez tuvo una última intervención en su programa "Cara a cara". Dijo que "la pluralidad ha sido mi humilde aporte en estos años a través de los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, el brevísimo Merino de Lama y por supuesto Francisco Sagasti" y agrega que "ahora hemos llegado a esta otra situación, donde lamentablemente la pluralidad no parece ser la bandera".

Mi despedida de Cara a Cara y de TV Perú, mi casa de siete años. Gracias por las muchas muestras de solidaridad. pic.twitter.com/xPZzgz78jd — Enrique Chávez Durán (@EnriqueChvezDu1) February 23, 2022

Además, apunta que ese mismo martes se le comunicó su "despido intempestivo" y quiso "agradecerles por la oportunidad de dejarme ingresar a sus hogares todo este tiempo y de, insisto, poner este granito de arena en lo que tenemos que entender como la comunicación pública. Hoy es momento de cuidar nuestras instituciones".

Tras la reacción en redes sociales y en los diversos medios de comunicación, TV Perú sólo atinó a publicar un comunicado en Twitter en el que apenas señala que no se despidió a Chávez, si no que no se renovó el contrato.

Compartimos el siguiente comunicado oficial: pic.twitter.com/oqnq4oeen0 — TVPerú (@tvperupe) February 23, 2022