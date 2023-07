Por qué el clan Sena mató a Cecilia, la joven de Chaco: ¿embarazo, incesto o dinero?

Cecilia Strzyzowski -de 28 años- está desaparecida desde el 1 de junio. Fue el último día que la vio su familia. Está muerta, ha sido asesinada. Los investigadores no tienen ninguna duda. La joven entró un día más tarde en casa de sus suegros -en la ciudad argentina de Resistencia- y ya no salió, como demuestran las imágenes que captaron las cámaras de seguridad que rodean la vivienda.

El escenario del crimen está claro para los agentes encargados del caso. Hallaron sangre humana en una de las habitaciones de la residencia de los Sena y el estudio de ADN ha corroborado que ésta pertenece a la mujer desaparecida, que mantenía una relación sentimental con el hijo del matrimonio de influyentes piqueteros kirchneristas de la provincia de Chaco desde que se conocieron a través de la red social Tinder, a finales de 2021.

La coincidencia al 99,99% de la muestra recogida en la casa con el perfil genético de la madre de la víctima, Gloria Romero, así como los numerosos indicios y testimonios que apuntan a la culpabilidad de la familia de sindicalistas debería ser más que suficiente para que los acusados -que siguen comportándose como ciudadanos acostumbrados a recibir favores del poder político, aun estando en la cárcel- fuesen condenados por los hechos que les son imputados.

Mientras Marcela Acuña, cerebro del clan y suegra de Cecilia, exige -entre otros privilegios, como disponer de un teléfono móvil- la visita de un peluquero y una estilista para teñirse el cabello y depilarse con el objetivo de levantar el ánimo, la investigación por la desaparición y muerte de Cecilia continúa. Sin duda, el móvil del crimen es una de las incógnitas más importantes a despejar. Hasta el momento, se manejan tres hipótesis al respecto.

Boda y divorcio exprés

Cecilia muestra orgullosa su anillo de compromiso. INSTAGRAM

Desde el principio se manejó el móvil económico como el más probable, debido a que Cecilia y su novio -César Sena- se casaron el 16 de septiembre de 2022 y pidieron el divorcio tan sólo cuatro días más tarde. Los testimonios de varias personas del entorno de los jóvenes sugieren la posibilidad de que lo hicieran coaccionados por la madre del chico -de 19 años-, Marcela Acuña, a la que señalan como una madre posesiva y controladora.

Eso explicaría algunos de los movimientos posteriores de la pareja y del propio clan. Los jóvenes, que contrajeron matrimonio en secreto, habían decidido hacer una fiesta unos meses más tarde. Tenían la fecha, el lugar y hasta habían repartido las invitaciones. Tenía que haberse producido el 23 de diciembre de 2022, en el Rancho El Dorado. Pero finalmente anularon la celebración de su enlace.

Ahora sabemos que la sentencia de divorcio del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°5 de Resistencia tiene fecha del 21 de diciembre de 2022. Y los testigos de la boda han declarado ante el juez que fueron presionados por la madre de César para que su relación no continuara. Un extremo que el propio César Sena -presunto autor material del asesinato- ha confirmado. Según ha asegurado, hubo una negociación.

Lavar dinero en el café

"Le manifesté a mi madre, Marcela Acuña, que había concretado casamiento. Cecilia también dialogó con ella y, luego de una breve conversación, llegaron a un acuerdo de palabra para un divorcio, el cual consistía en una suma económica, un inmueble en el Barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo ella la encargada", ha explicado.

Sin embargo, Cecilia y César solicitaron el divorcio el 20 de septiembre de 2022, bajo la premisa de que "ambos trabajan y poseen independencia económica, no dando lugar ni a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo por la corta unión". Sí es cierto -sin embargo- que unos meses después la pareja abrió un café, llamado El Gato Negro.

El gato negro se inauguró en noviembre de 2022. INSTAGRAM

El abogado Juan Arregin, uno de los querellantes, incluso aseguró que "este local" fue clave en las desavenencias entre César (el clan Sena, en realidad) y Cecilia, debido a que él habría propuesto a la joven "lavar dinero" y ella le habría dejado claro que "no está interesada en ese tipo de maniobras" y que "no quería quedar presa". Una tía abuela de la joven también explicó en CNN Argentina que "la odiaban porque querían que fuera piquetera y ella se negó".

Cabe recordar que los Sena están siendo investigados además por un presunto delito de enriquecimiento irregular. El expediente se habría abierto a partir de la incautación de más de 6 millones de pesos en efectivo en el primer registro que se realizó en su casa con motivo de la desaparición de su nuera. Y la madre de Cecilia siempre ha sostenido que su hija estaba muy metida en la familia y pudo "ver algo".

Rumores de incesto

Ese "algo" siempre se interpretó como una actividad delictiva, dadas las prácticas mafiosas a las que el clan Sena estaba acostumbrado. Se creían impunes y eso les llevaba a actuar con total confianza y seguridad. "César Sena siempre decía: nosotros trabajamos para el Coqui (en referencia al gobernador kirchnerista Jorge Capitanich)", aseguró el 17 de julio Gloria Romero en TN. "Si le tocas el culo a Emerenciano Sena (su padre), se lo tocas al Coqui".

Periódicos como La Nación han dado buena cuenta de los movimientos irregulares que desde la Fundación Andrés Saúl Acuña habrían realizado los Sena. Una entidad que habría crecido exponencialmente gracias a los giros de su influyente amigo, el gobernador. Transferencias que Emerenciano habría recibido hasta el mismo día de su detención, aunque Capitanich las niega.

En cualquier caso, Romero ha desvelado recientemente que Cecilia pudo ver algo más que un enriquecimiento irregular, la explotación de los trabajadores de su finca (como ha denunciado una de ellas, que ha asegurado que incluso les encerraban en una jaula) o el comportamiento de un matón. "La odiaba, odiaba a mi hija. Para ella era como una vieja chota", ha añadido Romero.

"La odiaba porque el hijo era como una cosa de ella, como una extensión de ella... La relación era como medio rara", ha apuntado. "Algunos dicen que había incesto. Yo no lo he visto, pero así dice la gente del barrio"", ha añadido. Unas impactantes declaraciones que dejaron casi en shock a las personas que se encontraban en plató. Romero dibujó un escenario de película de terror, en el que su yerno -que practicaba artes marciales- incluso se jactaba de tener "hasta 15 formas de matar a una persona en un minuto, sin que se se entere".

¿Cecilia estaba embarazada?

La última de las hipótesis que se manejan es que Cecilia pudiera estar embarazada, ya que ese era su deseo. El matrimonio Sena nunca quiso que la chica formara parte de su familia y -sin duda- este habría sido un motivo de peso para que el clan hubiera decidido tomar cartas en el asunto y poner fin -definitivamente y por la fuerza- a la relación de su vástago con la bailarina, varios años mayor que él.

Su madre, Gloria Romero, ha señalado -en la misma entrevista- que la joven tuvo un retraso en la menstruación "de 17 días" el pasado mes de noviembre. Pero el testimonio más importante es el que ha realizado el ginecólogo de la mujer. Según recoge en su declaración, el 21 de enero de 2023 Cecilia fue a su consulta por un "problema ginecológico" y le dijo que quería "regularizar su ciclo menstrual para quedar embarazada", por lo que el facultativo la derivó para la realización de distintos estudios.

No obstante, la Fiscalía ya contaba con esta posibilidad. Un testigo de identidad reservada declaró hace un mes que César Sena le había contado que Cecilia "estaba en tratamiento porque querían tener un hijo". No obstante, el clan se encargó a fondo en hacer desaparecer el cuerpo de la joven (que desmembraron, quemaron y arrojaron al río) y resulta complicado pensar que de alguna manera se pudiera comprobar si la víctima estaba o no encinta cuando fue asesinada.