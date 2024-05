El régimen castrista mantiene la represión contra su propio pueblo y su injerencia en países del entorno que han caído bajo la soberanía de partidos adscritos al Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Actualmente, con el dictador Miguel Díaz-Canel, heredero de los hermanos Castro, a la cabeza, la población de Cuba está en uno de los momentos más críticos por la crisis económica y energética en la que se encuentra la isla tras más de 60 años de comunismo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la opositora Rosa María Payá, hija del líder opositor asesinado en 2012, Oswaldo Payá, ha explicado cómo es la fortaleza de un régimen que lleva sembrando el terror entre sus ciudadanos desde 1959. Payá, que ha fundado la plataforma Cuba Decide, ha asegurado que su país es "un presidio político" en el que hay "más de 1.000" presos políticos en la actualidad. "Pareciera que no puede ser peor y todavía nos sorprenden con más brutalidad los castristas", ha destacado.

Ha contado que no saben el paradero de algunos de esos presos políticos del régimen comunista de Cuba contra el que "los cubanos se han rebelado, contra esa opresión". Uno de esos opositores es José Daniel Ferrer que "está preso desde verano de 2021 en una celda putrefacta llena de humedad". "Pasan meses y meses sin una llamada y no sabemos si puede estar muerto", ha asegurado Rosa María Payá que ha dicho que "poner un tuit te puede llevar a la cárcel en Cuba" y que tiene "amigos presos por compartir un post en FaceBook".

La "gente ha dicho ¡basta!"

Rosa María Payá ha contado que Cuba "está en una profunda crisis estructural económica" y que "la queja más común es el hambre". Una crisis que hasta el propio régimen con Díaz-Canel a la cabeza reconoce por los grandes apagones que sufre la isla. Payá ha dicho que "los cubanos están pasando hambre" y que "el régimen, que tiene secuestrados a los cubanos desde hace 60 años, ya no tiene cómo mantener los servicios básicos como el agua potable o la electricidad". En Cuba "hay muchísimos hogares que sólo tienen electricidad unas horas al día", ha añadido.

La fundadora de Cuba Decide ha dicho que esos apagones que sufre la isla para los hospitales "supone que la gente está muriendo" y que "la manera en que lo está vendiendo la dictadura es que el cubano es un pueblo víctima del imperialismo yanki cuando la realidad es que es víctima del comunismo y de los militares" que gobiernan la isla desde los años sesenta del siglo XX. "En 64 años los cubanos han estado rebelándose ante la dictadura, pero en los últimos 3 años la gente ha dicho ¡basta!, pero la comunidad internacional no ha hecho nada. Ni España, ni la UE o EEUU", ha lamentado.

Los "aliados abyectos" del castrismo

La opositora cubana ha explicado cómo la influencia cubana se ha extendido por otros países de la región como Venezuela. Ha dicho que en el país caribeño el castrismo ha conseguido "el colapso de su democracia y el secuestro del Estado venezolano" y que "la manera en la que el castrismo controla Venezuela es una lección para Europa y EEUU".

El castrismo "terminó con la democracia en Venezuela y Nicaragua y quiere acabar con la de Bolivia", ha dicho Rosa María Payá que ha advertido de que "ha plagado de aliados abyectos América Latina". ¿Qué son López Obrador o Lula da Silva? ¿A quién llama Fidel Castro tras la caída del muro?" A este sindicalista brasileño para organizar el Foro de Sao Paulo, ha destacado la opositora cubana que señala que "la cabeza del pulpo autoritario todavía está en La Habana, lo único que gestionan bien es la represión"

Sin embargo, cree que "a pesar de esa gran influencia" tanto en América como en África, donde "han participado en todas las guerras posibles, es "un régimen totalmente frágil y decadente que tiene cero legitimidad de cara su propio pueblo". Pero, "de pronto es recibido en Bruselas con un beso de Pedro Sánchez a ellos y a Delcy Rodríguez", ha dicho.

"El régimen cubano no solamente ha infiltrado América Latina desestabilizado las democracia y llegar para quedarse con el poder político para cortar las libertades de los cuidadanos, el régimen cubano también ha patrocinado el terrorismo internacional por décadas. Los etarras vivían en Cuba, lo hemos vivido. Los amigos de mi hermano menor eran hijos de etarras que vivían en La Habana. Es conocido el santuario que es el régimen cubano por décadas desde el principio y les han entrenado a estos grupos. En La Habana en estos momentos vive el liderazgo del ELN, la guerrilla colombiana narcotraficante, terrorista y responsable del último gran atentado en Bogotá", ha explicado.

Rosa María Payá ha dicho que "otro abyecto del castrismo y exguerrillero, Gustavo Petro, acaba de quitarles la orden de extradición en una operación orquestada por el castrismo para intentar lavar su imagen y que EEUU les quite de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo". Eso es a "algo que han estado haciendo toda la vida y hoy más que nunca". Ha contado que "hoy en el frente en Ucrania hay al menos 3.000 efectivos cubanos. Algunos de ellos militares y otros civiles enrolados para tener el pasaporte ruso". "La canallada del castrismo que usa a los cubanos como carne de cañón, pero el régimen ruso es un régimen terrorista", ha dicho.

Dinero de las democracias para financiar al régimen

Ante la cuestión de cómo se puede ayudar al pueblo de Cuba por parte de las democracias internacionales Rosa María Payá ha dicho que "para empezar" tienen que "dejar de colaborar con el castrismo". En el caso de la UE ha recordado "la posición común europea que tanto trabajaron Aznar y Ana Palacio para poner en vigor" y que "nunca se llegó a articular como debió". Esta iniciativa "fue finalmente cambiada por este Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en 2017. Éste fue "un acuerdo que ni tan siquiera ha sido ratificado por todos los parlamentos europeos, pero Josep Borrel ha seguido implementándolo de manera temporal e ilegal".

Sobre el dirigente socialista ha dicho que "esperemos que esté de salida" porque "mientras ha durado le ha lavado la cara al castrismo" ya que está "manteniendo con este acuerdo que millones de euros de los contribuyentes europeos vayan a financiar al castrismo y a las organizaciones del castrismo". Rosa María Payá ha dicho que el régimen no administra "ni educación, ni salud, ni electricidad ni agua, lo único que ellos administran es la represión". En este sentido ha asegurado que "hay millones de euros del pueblo español, italiano o lituano financiando la represión en Cuba. No solamente el terrorismo de Estado contra los ciudadanos sino el terrorismo internacional que el régimen cubano ha patrocinado por décadas en un momento como este".

"Si hay una sola cosa que puede hacer Europa es terminar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que tiene cláusulas que se han violado desde el principio por el régimen cubano como son las democráticas. Pero Europa no tiene que quedarse ahí, la UE tiene un mecanismo global de sanciones precisamente para criminales de lesa humanidad que viven en La Habana y que están cometiendo esos crímenes", ha explicado.

Una de las cosas que Rosa María Payá ha indicado es que "lo que necesitan el pueblo cubano y los movimientos opositores no es que nos inventen la solución sino que, al menos, nos ayuden terminar con la impunidad del régimen cubano". Para la fundadora de Cuba Decida la de la impunidad "es la razón por la cual en un momento determinado esos mismos generales, que son unos cobardes, crean es mejor no disparar contra la gente que está en la calle porque lo van a pasar peor". "Esa amenaza creíble en las cabeza de los criminales que están en el poder en Cuba no la podemos articular desde una ciudadanía desarmada que sale a la calle exigiendo libertad, pero sí se puede articular desde los que están financiando al castrismo que son las democracias del mundo. También el tráfico de armas, de drogas y el terrorismo, pero el gran capital viene de los buenos no de los malos y los buenos tienen que empezar a comportarse como tal".

¿Cómo conseguir el fin del régimen castrista?

Rosa María Payá ha explicado que Cuba Decide es una plataforma "en las que participan muchas organizaciones de oposición, entre ellas algunas de las más numerosas dentro de la isla". Ha señalado que "la mayoría de los líderes dentro la isla hoy están presos" e "intentamos seguir el legado y el camino que empezó hace décadas, pero que mi padre y muchos en su generación adelantaron con el proyecto Varela".

"Lo que está siendo el corazón de esta iniciativa es tratar de cambiar el poder de decisión de la familia Castro y este grupo de generales a donde debe estar que es en el pueblo cubano y forzar a esa dictadura a someterse a la voluntad de cambio de la ciudadanía", ha explicado la opositora. Ha contado que "el instrumento que nosotros proponemos es un plebiscito vinculante en la isla para cambiar el sistema, para salir de la condena a cadena perpetua a comunismo que dice la constitución vigente y por empezar un proceso de transición ordenada con la participación de la comunidad internacional".

Para que eso sea posible "la comunidad internacional y los cubanos" tienen que "articular" una transición y "la oposición cubana está lista para hacer esto". Sin embargo, ha dicho que "la ingenuidad pasó hace décadas" y cree que "para que algo como esto suceda en Cuba hay que forzar a estos criminales a someterse a la voluntad del pueblo". "Para que eso pase el pueblo cubano y la movilización ciudadana son fundamentales, pero en este monteo esa movilización es lucha pacífica no violenta porque es el único elemento que se puede articular" ya que "todo el elemento legal esta en manos del castrismo y no vale la pena ni contar con él".

"Ese elemento tiene que ser acompañado con la presión internacional que significa quitarles el dinero, quitarles la legitimidad en foros internacional y tratarlos como los parias que son", ha destacado Rosa María Payá. "No es nada nuevo" ya que "el mundo sabe hacer esto perfectamente: el mundo lo hizo con el Apartheid en Sudáfrica, lo hizo para que Pinochet tuviera que someterse al resultado del plebiscito y perfectamente lo pueden hacer con Cuba con un pueblo que esté en las calles, con una oposición que tiene una salida organizada y lo único que no acaba de llegar es la voluntad política de parte de los que se llaman buenos a sí mismos", ha señalado.