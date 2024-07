La Venezuela de Nicolás Maduro que defiende el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha dado otra muestra más del clima electoral. El maltrato recibido por Víctor González Coello de Portugal en Venezuela se suma a las deportaciones de diputados del PP y exmandatarios iberoamericanos en lo que ya es toda una retahíla de actuaciones que tienen por objetivo amedrentar a una población que lleva dos décadas sufriendo la tiranía de la dictadura chavista y ocultar a los ojos internacionales la dureza del régimen de Maduro.

Víctor González, pese a ello, y ya en España ha dejado constancia de lo vivido en una denuncia ante la Policía Nacional que da una leve idea de lo que viven quienes se acercan a esa dictadura. Ni que contar los que pelean contra ella en Venezuela. Una de las frases sufridas por el exdiputado de Vox rebela la dureza de la tiranía: "Puto español, más vale que colabores que aquí hay gente que desaparece".

Víctor González "denuncia los hechos, que se detallan a continuación, ocurridos entre las 10:00 horas, del día 27/07/2024 y las 17:00 horas, del día 27/07/2024, en […] el Hotel La Castellana Renaissance, Caracas, Venezuela". González "manifiesta ser exdiputado nacional y exvicepresidente del partido Vox" y que "entre las fechas y horas descritas, el denunciante, encontrándose en hall del hotel citado mientras hablaba con una persona española llamada Andrés, es abordado por la policía venezolana, los cuales le piden su pasaporte, a lo que este se lo entrega y acto seguido, subieron con el denunciante a su habitación, exigiéndole que recogiese su equipaje rápidamente, bajando nuevamente al hall para realizar el pago, manifestándole empleados del hotel que se iba a proceder a realizar la devolución de las noches que le quedaban en el hotel, impidiendo este extremo la policía que se encontraba con el dicente, llevándole por la fuerza hasta el vehículo policial que se encontraba en el exterior del hotel, montándole en el mismo", señala la denuncia.

"Que quiere hacer constar que en ningún momento la policía le dijo al denunciante el motivo de todo lo acontecido, salvo que les tenía que acompañar. Que en el vehículo policial, le acompañaban 3 agentes uniformados y el conductor hablaba por teléfono, aparentemente con su superior, ya que se refería a el con las palabras "a sus ordenes mi general, ya le tenemos". Que iba escoltado por otros dos vehículos policiales, estos camuflados, uno delante de ellos y otro detrás" y que "le llevaron al aeropuerto de Caracas, acompañándole a los sótanos, a la comisaría SEBIN (servicio bolivariano de inteligencia nacional) y más concretamente a los calabozos de esta".

Una vez en los calabozos de comisaría, "le introducen en una celda, uno de los policía le dice ‘no está detenido ni retenido’, a lo que el denunciante le dice que le devuelvan el pasaporte y que se quería ir, contestándole que no podía marcharse".

"Que tras lo descrito le exigen que les facilite las claves de su teléfono y su tablet, a lo que el denunciante se niega, diciéndole el policía textualmente "es mejor para usted que colabore", todo esto mientras el dicente estaba siendo grabado por un policía con su teléfono", añade la denuncia.

El relato de los hechos prosigue: "Que al negarse el denunciante de nuevo a revelar sus claves de acceso a sus dispositivos electrónicos, los policías comienzan a tapar tanto la ventana de su celda como la cámara de vigilancia que enfocaba a la misma, al mismo tiempo que le exigen que se desnude", Los agentes le dicen: "Si no me das las claves del teléfono te vamos a reventar. De aquí hay gente que no ha salido". González, en ese momento, le entrega las claves "por temor por su integridad física".

"El denunciante quiere hacer constar que en la celda en donde se encontraba había restos de sangre por el suelo e incluso habían echado arena sobre alguna de estas manchas", añade la denuncia.

"Que tras lo descrito se llevaron su teléfono y tablet, marchándose estos agentes, personándose una mujer de paisano" que le dice: "Más vale que colabore porque aquí hay gente que desaparece".

El interrogatorio, no exento de maltrato físico, se extendió durante "unas 6 horas, para saber con quién se había reunido en Venezuela, a quien había ido a ver a ese país, que había ido a perturbar la paz en el país, así como le interrogan sobre distintas personas con las que se había hecho fotografías en Venezuela durante su estancia y las pudieron ver en su teléfono móvil, los cuales pertenecían a la oposición al régimen venezolano como de varias personas españolas que se encontraba en ese país".

Los agentes le preguntaron igualmente por el periodista español Cake Minuesa, "el cual se encuentra en Venezuela y por otro español que el denunciante acababa de conocer en el hotel donde se hospedaba, llamado Andrés".

Todo ello entre frases como "éste va a recibir lo que no ha recibido en España, vamos a ir a buscarle" —en referencia a Minuesa—, así como "manifiesta que todo esto viene por unos reportajes que hizo Cake Minuesa sobre las elecciones en ese país".

"Tras unas horas le llevan al vuelo en el que llegó a España en el día de hoy siendo grabado en casi todo el trayecto al vuelo y cuando no grababa, le propinaron varias patadas y le dicen ‘fuera de Venezuela puto español y ya sabes lo que te va a pasar si vuelves’, devolviéndole su teléfono y tablet, encontrándose formateados, así como se han apropiado de sus cuentas personales de gmail, VGCP07@gmail.com, VG@MPR.COM.ES, VGCP001@GMAIL.COM, STOPISISYA@GMAIL.COM, sus cuentas de redes sociales de INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER, TIKTOK, WHASTAPP, TELEGRAM, pudiendo ver el denunciante el mensaje cuando intenta acceder a sus cuentas que estas se encuentran vinculadas al teléfono INFINIX SMART 8 PRO, siendo este teléfono el que utilizaba uno de los agentes que le retuvo para grabarlo".

Y "que quiere hacer constar que las personas que le retuvieron, tienen acceso total a todos sus contactos, incluso a los líderes de la oposición al régimen de Venezuela y tiene temor a las posibles represalias que puedan tomar en contra de esta gente", señala González por último.