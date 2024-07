El exdiputado detenido en Venezuela: "En la celda, me advirtieron de que entraba gente que a veces no salía"

El exdiputado de Vox Víctor González Coello de Portugal, que entró en Venezuela como turista con Cake Minuesa –y en contra del criterio del partido de Abascal–, ha narrado este martes en Es la mañana de Federico de esRadio cómo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) le retuvieron, le jaquearon sus redes sociales y le maltrataron para, finalmente, deportarlo: "Me advirtieron varias veces que ahí entraba gente que algunas veces no salía, que más me valía colaborar".

González ha contado que le detuvieron a eso de las diez menos cuarto/diez de la mañana: "Me tenía que haber recogido un chófer a mí y a otra persona a las 9:30. El conductor que nos tenía que haber llevado a una serie de reuniones no apareció, nos dijeron que fuéramos a una cafetería que estaba al lado, y cuando bajamos al hotel, estaba la policía. Creemos que hubo algún tipo de infiltración en los equipos de la oposición. Aparecieron tres agentes que se identificaron como policías, el responsable del comando y dos señoras, y cuatro hombres de civil de constitución física respetable".

Estos tipos le pidieron el pasaporte y le dijeron: "Vamos a su habitación, empaquete las maletas rápidamente". Cuando González preguntaba si estaba detenido, se lo negaban. Le subieron a un coche y le informaron de que iban camino al aeropuerto. Tal y como recuerda el exdiputado de Vox, el responsable del comando mantiene una conversación con un militar: "Sí, mi general. Ya lo tenemos. Vamos camino al aeropuerto".

En el aeropuerto, "había quince o veinte personas esperándome, de civil", le dejaron con un grupo de individuos que "eran del Sebin", bajaron unas escaleras y "me metieron en unos sótanos, en un centro del Sebin que tienen, en una celda": "En la celda me dicen que no estoy detenido ni retenido, pido el pasaporte y el teléfono y me dicen que no, que les tengo que dar las claves de acceso al teléfono. Me niego, pido ver al cónsul de España, me dicen que no puedo hacer absolutamente nada, me amenazan, se van de la habitación y entran cuatro de estos sujetos, tapan la cámara de una celda con esa cinta, y empiezan a tapar con unos cartones la ventana de la celda. Me dicen "sácate la ropa", me desnudo, se me acercan y me dicen: "Te vamos a reventar". Y les doy las claves".

A González le interrogaron durante seis o siete horas y le preguntaron "mucho" por el periodista Cake Minuesa, quien también fue secuestrado por la dictadura venezolana y finalmente liberado. Le advirtieron "varias veces que ahí entraba gente que algunas veces no salía, que más me valía colaborar" y se dio cuenta "de que en el suelo había manchas" de sangre, entre las que destacaba "una mancha más grande donde habían tirado arena para secar".

A eso de las cinco de la tarde, aparecieron dos agentes uniformados, cachearon a González, le volvieron a revisar las maletas, le llevaron por un pasillo mientras grababan y, cuando detuvieron la filmación, "aprovecharon para patearme, me devolvieron los teléfonos y el pasaporte". El teléfono estaba completamente jaqueado.

Por otro lado, a González le consta "que el cónsul primero y el cónsul general estuvieron pendientes" de él y ha agradecido que intentaran su liberación, y ha anunciado que ha puesto una denuncia: "Según aterricé, denuncié los hechos. Es muy sustancial que haya estado retenido en el Sebin. Con los datos que he dado, me han dicho que esto es muy relevante, que nunca tendría que haber estado en esas dependencias".

Con Cake Minuesa se reencontró en el aeropuerto: "Nos hemos podido dar un abrazo. Le he visto más entero de lo que estaba yo cuando crucé la salida de Aduanas".