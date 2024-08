Apoteósica marcha liderada por María Corina Machado contra el fraude de Maduro: "Vamos a llegar hasta el final"

Gran parte de la población venezolana ha respondido a la convocatoria de María Corina Machado para marchar en diferentes ciudades de Venezuela en protesta por el claro fraude cometido por la dictadura chavista el pasado domingo.

Las protestas, convocadas por la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- comenzaron en Caracas con normalidad y sin incidentes reseñables, pese a la gran afluencia de personas, tanto a pie como en moto.

¡Que todos los venezolanos y el resto del mundo tengan claro esto: #GanóVzla! pic.twitter.com/ZeT3nHsZ3P — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 3, 2024

Pese a la amenaza de detención en su contra lanzada por el propio dictador Nicolás Maduro, Machado encabezó la marcha en Caracas -en la zona de Las Mercedes- subida en un autobús junto a otros miembros de la oposición como Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, María Beatriz Martínez, Biagio Pilieri o Williams Dávila.

Somos un pueblo pacífico con vocación democrática. Vamos a seguir defendiendo que #GanóVzla. Así se ve la concentración en Las Mercedes, ¡seguimos firmes! pic.twitter.com/sKZ4FHT55x — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 3, 2024

Enarbolando una gran bandera venezolana y desde un camión, Machado defendió junto a miles de seguidores la victoria de Edmundo González Urrutia a pesar de la movilización del régimen de miles de policías y militares.

Yo confío en este bravo pueblo!

Avanzamos con FIRMEZA, RESILIENCIA y CONFIANZA.

Estamos unidos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo bien.

Ustedes son los héroes de este proceso. Venezuela será libre. #GanóVzla pic.twitter.com/rL1jp6fJ1B — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 3, 2024

La opositora se dirigió a sus seguidores y dijo que "el 28 de julio marca un hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela" y entre gritos de "libertad", destacó la fuerza de los ciudadanos que han salido a las calles a pesar de la represión de la dictadura. "Después de una brutal represión, creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar, la presencia de cada uno de ustedes aquí demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final", afirmó.

La infinita valentía de esta mujer extraordinaria. @MariaCorinaYA en Caracas. Hasta el final. ¡Viva Venezuela libre!@ConVzlaComando pic.twitter.com/NQ15UmG5wu — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) August 3, 2024

"Hoy el miedo está en otra parte (...) la nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil", señaló. Además, sostuvo que no renunciará al derecho a la protesta pacífica, así como que no aceptará que planteen un "chantaje" que "iguala a víctimas con victimarios". "Nosotros no tenemos armas de fuego, es el régimen que las usa contra la población, protestar cívica y pacíficamente no es violencia", apuntó.

Machado, sobre quien pesan las amenazas de encarcelamiento de los dirigentes del gobierno, había llamado a defender en las calles el "triunfo" electoral del pasado 28 de julio. "Mañana sábado nos crecemos y en familia, en cada ciudad y pueblo de este país, saldremos juntos a ratificar nuestra verdad: GANAMOS!", apuntó en las redes sociales.