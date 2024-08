Chile cree que Maduro "trató de cometer fraude" y Argentina reconoce a Edmundo González como "ganador indiscutido"

A medida que pasan los días, varios países de la región han ido confirmando la posición que han tenido desde que se confirmó el claro fraude ocurrido en Venezuela en las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, muchos se manejan con ciertos matices por diferentes razones, mientras que Perú no solo ha cuestionado los resultados y confirmado el fraude, sino que fue el primer país que reconoció a Edmundo González Urrutia como "presidente electo" de Venezuela.

En un primer momento sorprendió la postura de Chile, cuyo presidente forma parte de la izquierda radical. Pese a eso, Gabriel Boric no ha dejado de repetir las grandes dudas que tiene acerca del proceso electoral. De hecho, este mismo miércoles, días después de reunirse con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en Santiago de Chile, Boric insistió en su posición: Chile "no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro y no confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que validaremos resultados que hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen".

Además de eso, señaló que "personalmente, y esta es la postura del Gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer fraude, si no habrían publicado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente habrían mostrado las actas", afirmó.

🇨🇱🇻🇪 | URGENTE Fuerte pronunciamiento del Presidente de Chile, Gabriel Boric: "No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un FRAUDE, si no hubiesen mostrado las famosas actas. (…) Chile NO RECONOCE el triunfo autoproclamado de Maduro.pic.twitter.com/hRaSmp2TSI — UHN Plus (@UHN_Plus) August 7, 2024

Sobre lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela desde que se confirmó el fraude, con más de 20 asesinados y centenares de detenciones, entre ellas el secuestro de una coordinadora del partido de María Corina Machado, el presidente chileno dijo que se "están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país y en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición".

Argentina ve a González Urrutia como ganador

Si la posición de Chile ha sido la misma desde la fraudulenta jornada electoral, la de Argentina tampoco ha variado mucho, pese a que su situación en diferente porque su personal diplomático y administrativo fue expulsado hace unos días y mantiene como asilados a seis miembros de la oposición que seguirán en la sede a cargo de Brasil tras un acuerdo entre ambos países.

Este miércoles, un comunicado de la Cancillería señala que "la República Argentina concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es Edmundo González Urrutia" ya que "el pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada".

Comunicado sobre el resultado de las elecciones en Venezuela La República Argentina, tal como había adelantado en el comunicado oficial emitido el 2 de agosto, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28… pic.twitter.com/Nzd11qaUOQ — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) August 7, 2024

Además, condenó "la formulación de cargos penales contra el candidato presidencial ganador y la principal líder de la oposición, así como la detención arbitraria de figuras importantes de partidos políticos opositores, periodistas y trabajadores de prensa".

Este martes, el Ejecutivo argentino había expresado por medio de su portavoz, Manuel Adorni, que no estaba "en condiciones de proclamar a ningún ganador" porque aguardaba a "tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo". "Tenemos allí asilados, ahora bajo la custodia de otros países, y tenemos que ser muy cuidadosos, más allá de lo que consideremos que ha pasado en Venezuela", agregó.