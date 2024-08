La encendida intervención del embajador de Uruguay ante la OEA: "¿Qué no entiende usted, Maduro?"

Pasadas ya tres semanas del evidente fraude electoral en Venezuela, muy pocos países y sus representantes evitan calificar de dictadura al régimen chavista. Poco a poco, los discursos y la narrativa han ido tomando formas mucho más directas contra Nicolás Maduro y todos sus colaboradores.

Uno de los principales protagonistas de la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos fue el embajador de Uruguay ante el organismo. En su intervención, Washington Abdala volvió a insistir -como se hizo en una resolución de la OEA este jueves- en la necesidad de que el ente electoral chavista demuestre la supuesta victoria de Maduro que anunció en la madrugada posterior a las elecciones: "Qué casualidad que empiece a funcionar casi como una consigna metafórica, ¡entreguen las actas, iluminen con las actas! Porque sabemos que con esa frase se está diciendo que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en este tema"

El representante del gobierno de Luis Lacalle Pou se dirigió directamente al dictador: "Señor, respete el resultado que es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. ¿Qué es lo que usted no entiende, Maduro?"

No hay palabras ante lo que acaba de hacer el representante de Uruguay ante la OEA. Esto es HISTÓRICO, de esos discursos que se recuerdan para toda la vida. De esos que logran cambiar la historia. WASHINGTON "EL TURCO" ABDALA, un héroe de la democracia. pic.twitter.com/NNAfTvnpkh — Agustín Antonetti (@agusantonetti) August 16, 2024

Sobre lo que ocurre en Venezuela y el alto nivel de represión del régimen, agregó que "lo grave es que algunos leen los derechos humanos de una forma y cuando pasa en otro lado lo leen de otra forma. Y es la misma gente que está entregando vidas". Por eso, sentenció que "estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica".

Abdala dijo también que "yo tengo mi manual y cada uno tendrá el suyo de cómo se sale de las dictaduras. Pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional, que dicen exactamente lo mismo. Si alguno cree que puede encontrar ese camino de decirle 'mire, dictador, váyase'... Yo aplaudo. Pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía".

🇺🇾🇻🇪 | LO ÚLTIMO En la OEA, el representante de Uruguay, Washington Abdala, lanzó un contundente mensaje: "Estamos ante una DICTADURA oprobiosa, ante LO PEOR que le ha pasado al continente en mucho tiempo y LO TENEMOS QUE ENFRENTAR sin mucha retórica". pic.twitter.com/TdnX2IUydi — UHN PLUS (@UHN_Plus) August 16, 2024

Finalmente quiso justificar su manera particular de dirigirse a sus colegas: "El tono es este, pasional, y pido disculpas, pero no hay mucho espacio más y habrá que seguir insistiendo. Si tenemos que sesionar 20 días habrá que seguirlo haciendo y decirle al dictador: 'señor, se tiene que ir de ahí, ya no lo respalda nadie".