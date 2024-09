La noche en Caracas puso fin a la libertad de dos ciudadanos españoles que ya son víctimas oficiales del régimen de Nicolás Maduro. Este incidente no ocurre en el vacío. No es la primera vez que ciudadanos extranjeros son arrestados en Venezuela bajo acusaciones similares. Desde periodistas hasta diplomáticos, muchos han sido acusados de conspirar contra el Estado.

Según las fuentes cercanas al caso, los dos españoles se encontraban en la capital de Venezuela por motivos aún poco claros. Los primeros reportes indicaron que podrían haber estado participando en actividades relacionadas con la oposición a Maduro, un terreno siempre peligroso en una nación degradada por la dictadura chavista.

En una intervención extremadamente confusa y exclusiva para los medios afines al régimen, el ministro bolivariano Diosdado Cabello, afirmó que estos presuntos espías pretendían generar violencia en el país para "desestabilizarlo". Así, relata que "fueron detenidos dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho, en una situación irregular, tomando fotos. Encontramos en sus teléfonos vínculos con una señora que se llama María Teresa Clavijo, de Aragua, dirigente de Vente Venezuela, vinculada a comandos encabezados por la líder antichavista María Corina Machado". En su alocución, Cabello sentencia que los españoles llegaron a interesarse por la compra de explosivos para hacer un "trabajo especial". La televisión mostró a los dos detenidos mientras hablaba el ministro. "Estados Unidos no está ajeno a esta operación", ha asegurado el ministro, quien ha añadido que el CNI "iba a colocar", en la presunta operación, unos "mercenarios de origen francés" cuya "misión era tomar" el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. En las redes, miembros del chavismo presumen de la acción llevada a cabo.

Golpe a Planes Terroristas 🇻🇪💪🏽 pic.twitter.com/MnwBBnyIS4 — Alejandro Rondón (@ArondonFT) September 15, 2024

Las familias niegan las vinculaciones con el CNI

José María Basoa tiene 35 años y Andrés Martínez Adasme, 32. Según la versión aportada por las familias, ambos estaban de vacaciones y fueron vistos por última vez el 2 de septiembre en Inírida, Colombia, el lunes 2 de septiembre, rumbo a Puerto Ayacucho. "Mi hijo no trabaja para el CNI", asegura el padre de Andrés en una conversación telefónica desvelada por el diario El Mundo. El pasado 9 de septiembre, a través de una publicación en redes, las familias denunciaban la desaparición y hacían un llamamiento para la búsqueda de José María y Andrés. En la nota, se especificaba que ambos viajaban sin guía y que no tenían noticias de ellos desde su última conexión telefónica ese mismo día a las 8:23 am.

Según informa el departamento vasco de Seguridad, las familias de ambos hombres de Bilbao acudieron a una comisaría el lunes para denunciar que habían viajado a ese país y que "hacía días que no podían contactar con ellos". La policía vasca realizó "las gestiones oportunas" y averiguó que habían sido arrestados y así se transmitió a las familias, si bien no se indicó el motivo de las detenciones.

El gobierno de España desmiente las acusaciones

Desde Moncloa aseguran que los dos arrestados no pertenecen al CNI. La Embajada española habría enviado ya "una nota verbal al Gobierno de Venezuela pidiendo el acceso a los detenidos, con el fin de verificar sus identidades y su nacionalidad y, de ser verificadas, conocer de qué se les acusa exactamente y que puedan recibir toda la asistencia necesaria". "La Embajada velará en todo momento por la protección y los derechos de cualquier español detenido en Venezuela", han añadido.

Cabe recordar que los arrestos se han producido en plena escalada de tensión en las relaciones diplomáticas tras la llegada a España del líder opositor, Edmundo González. El Congreso de los Diputados reconoció a González como presidente electo de Venezuela, y posteriormente, desde la Asamblea Nacional, pidieron la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España. Además, las declaraciones de la ministra Margarita Robles calificando de dictadura el régimen de Maduro, provocaron que el Gobierno chavista llamara a consultas a su embajadora en Madrid.

Estados Unidos también se desmarca

Estados Unidos ha negado cualquier participación de Washington en un complot para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, después de que las autoridades del país latinoamericano hayan detenido a tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo. "Cualquier afirmación de la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. Estados Unidos continúa apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela", ha indicado un portavoz del Departamento, según ha recogido la cadenas ABC News.

El portavoz también ha detallado que las autoridades venezolanas han detenido a "un militar estadounidense" y que están al tanto de "informaciones no confirmadas de dos ciudadanos estadounidenses adicionales detenidos en Venezuela".