El presidente argentino Javier Milei se ha visto envuelto en una nueva polémica este sábado, después de haber promocionado una criptomoneda que, tras la publicidad del jefe de Estado, vio desplomar su valor en cuestión de minutos. Ahora acusan al presidente de haber promovido una estafa.

Milei promocionó la moneda digital en la red social X, argumentando que ayudaría a "incentivar el crecimiento de la economía argentina", pero esa promoción fue eliminada de su cuenta ya que el mencionado token funciona con blockchain, una tecnología descentralizada que permite las transacciones sin necesidad de intermediarios. Y así lo anunció en X:

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna" y añadía que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

Sin embargo, la polémica ya estaba servida. El token, representado a través de la sigla $LIBRA, fue rápidamente señalado por economistas como una posible estafa ya que el 80% de los tokens están concentrados en solo cinco billeteras, según ha explicado el diario argentino La Nación.

Por ello, el presidente de Argentina ha querido actuar con rapidez y ha dado órdenes a la Oficina Anticorrupción (OA) de que investigue si algún miembro del Gobierno, incluido él mismo, incurrió en una conducta inapropiada, después de que el mandatario promocionara una criptomoneda y decidiera retractarse ante las sospechas de que pudiera tratarse de una estafa.

"En virtud de los hechos, el presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la OA para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio presidente", ha expresado la Presidencia argentina en un comunicado.

En este sentido, la Casa Rosada ha expresado que Milei "está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias".

Además, la Presidencia ha informado de la creación una Unidad de Tareas de Investigación bajo la órbita presidencial para investigar el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y las empresas involucradas.

El pasado 19 de octubre, ha informado el comunicado, Milei se reunió con los representantes de la empresa detrás del proyecto, KIP Protocol, en Argentina, quienes le presentaron su proyecto "Viva la Libertad", destinado a financiar emprendimientos privados mediante tecnología blockchain.

El 30 de enero, el mandatario mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el estadounidense Hayden Mark Davis, quien, según los representantes de KIP Protocol, iba a ser el encargado de proveer la infraestructura tecnológica para el proyecto. Davis fue presentado como uno de los socios de KIP Protocol.

El empresario estadounidense ha explicado que su "responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto". "Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control", ha agregado.

Davis ha confirmado ser asesor del presidente, ha culpado al Gobierno de la caída abrupta de la criptomoneda por retirar su apoyo al proyecto y ha asegurado que inyectará nuevamente liquidez al token. Además, su empresa ha emitido un comunicado en el mismo sentido, según ha recogido el diario La Nación.

Según la web oficial de Viva La Libertad Project, el token $LIBRA prometía financiar proyectos locales a través de un formulario de registro online. Sin embargo, no especificaba criterios de selección ni detalles técnicos sobre la distribución de los fondos, lo que despertó dudas.

$LIBRA es en realidad una moneda meme, término que hace referencia a una criptomoneda creada como una broma por entretenimiento o tendencias de Internet, y se caracteriza por carecer de respaldo en la economía real.