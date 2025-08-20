El increíble refugio de película en el que Evo Morales huye de la justicia

Las cámaras de Televisión Española pudieron acceder al lugar en el que reside Evo Morales, días antes del las elecciones, y dejaron unas imágenes sorprendentes sobre el casi se diría que cinematográfico escondite del líder indigenista, propio de una fantasía distópica que, de hecho, algunos han comparado en las redes sociales con escenas de El Planeta de los Simios.

Además, también llama poderosamente la atención la seguridad que rodea al expresidente boliviano: para acceder hasta la ubicación de Morales es necesario pasar por varios controles y contar con una autorización ya que los indígenas han bloqueado la carretera para entrar al pueblo de Lauca Eñe, según un vídeo de de RTVE compartido hace unos días..

Allí campesinos cocaleros autodenominados "Estado Mayor del Pueblo" funcionan como una suerte de guardia pretoriana que protege día y noche a Evo Morales con lanzas y escudos rudimentarios. En este refugio de película vive el exmandatario boliviano desde hace casi un año cuando su coche fue tiroteado.

Que Evo Morales termine atrincherado en el fuerte de los gorilas de El Planeta de los Simios es una de estas cosas perfectamente lógicas, pero que no me atreví a ver venir. pic.twitter.com/oOuFT45MkI — Javier (@LegalMalvado) August 19, 2025

De igual manea, el expresidente sigue residiendo allí después de que en mayo de este año el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, señalase que la orden de captura por trata de personas "sigue vigente", después de que una jueza de la Ciudad de Santa Cruz la anulase.

La Fiscalía de Tarija imputó formalmente a Morales en diciembre de 2024 y como este se negó a declarar en el marco del caso la fiscal Sandra Gutierrez emitió una orden de arresto en su contra. El delito que pesa sobre Evo Morales, según la acusación, es de trata agravada de personas antes unos presuntos hechos que cometió en 2015 por mantener una relación con una menor de 15 años de la que después nació una niña.

Más delitos

El expresidente se ha visto envuelto en numerosas polémicas y se le acusa de diversos delitos. Por ejemplo, en junio de 2025 el ministro de Justicia, señaló que habían interpuesto una denuncia por 8 delitos a Evo Morales, Suseth Rodríguez y "a quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores".

Los delitos que alega el ministro son, terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del estado, y obstrucción de procesos electorales, según Europa Press.

Caída en las elecciones

Las elecciones bolivianas del pasado fin de semana han supuesto también un revés para el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lideró Evo Morales y con el que fue presidente. El MAS dejará de gobernar en Bolivia después de casi 20 años debido a que en las elecciones generales de este domingo los candidatos opositores, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga se impusieron y disputarán por primera vez en la historia del país una segunda vuelta, según EFE.

El MAS tenía como candidato al exministro Eduardo del Castillo y obtuvo algo más del 3% de los votos mientras que Evo Morales no pudo participar en los comicios debido a una disposición constitucional que le impide volver a presentarse —ya que gobernó el país en tres periodos—.