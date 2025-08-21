La Administración Trump ha puesto al dictador venezolano Nicolás Maduro en el punto de mira por las conexiones del régimen de Caracas con cárteles de la droga y su papel en las rutas de narcotráfico internacionales. Con un despliegue militar por parte de EEUU de 4.000 soldados, buques de guerra y hasta un submarino nuclear la tensión en el Caribe está en aumento.

Por su parte, el sátrapa venezolano, Nicolás Maduro, y su socio colombiano, Gustavo Petro, han lanzado soflamas contra EEUU. El primero ha desplegado a 4,5 millones de milicianos y el segundo ha dicho que un ataque de la potencia norteamericana haría de Venezuela "una Siria" y iniciaría un conflicto que podría arrastrar a Colombia. En el programa Es la Mañana de esRadio el ex alcalde de Caracas y opositor al régimen chavista, Antonio Ledezma, ha comentado que la petición de EEUU de 50 millones de dólares por Maduro, la incautación de sus bienes y la denuncia por sus vínculos "no representa ninguna sorpresa".

Ledezma ha recordado que "este es un tema que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, no solamente la propia María Corina Machado, Edmundo González o algunos de nosotros". Ha contado que a él le" correspondió una reunión en Lima en el año 2018 con el vicepresidente de entonces, Mike Pence para consignarle pruebas y diciéndole que si la DEA hacía una redada en Venezuela, en el Palacio de Miraflores, se traía peso a la mitad del gabinete porque unos y otros están involucrados con el narcotráfico".

El opositor al régimen venezolano ha explicado que "por eso se denomina el Cártel de los Soles. Lo que no hizo Pablo Escobar en Colombia, que fue instalarse en el poder, ni lo que hizo el Chapo Guzmán en México, lo ha hecho Maduro. El Cártel de los Soles tiene como despacho el Palacio de Miraflores y por eso las instituciones están penetradas". Ha añadido que el régimen tiene también una "alianza con los narcos guerrilleros de Colombia, llámese el Clan del Golfo o el ELM, disculpa las rutas de donde sacan la cocaína, con lo que es la deriva de la FARC llamados Marquetalia e incrementándose el cultivo de droga. Cuando se hizo el Plan Colombia en el año 2000 era de 168.000 hectáreas. Para estos últimos meses superan las 260.000 hectáreas y se incrementa la producción de cocaína un 74%. Buena parte de esa cocaína pasa por Venezuela con mucha facilidad porque manejan el control aéreo los radares, los puntos de control y eso es lo que representa una amenaza no sólo para Estados Unidos, sino también para el hemisferio".

El "trípode" del poder de Maduro: narcotráfico, terrorismo y hampa

El vínculo del régimen venezolano con el narcotráfico viene de la época de Hugo Chávez. Antonio Ledezma ha contado que "cuando Chávez designó en 2004 a la doctora Milde Camero ministra de Estado contra las las drogas. En 2005 llevó unos expedientes en los que se demostraba que algunos militares estaban relacionados con el narcotráfico. Hugo Chávez lo que hizo fue despedirla y ordenar sacar de Venezuela a la DEA y rompieron las relaciones con esa institución de EEUU".

António Ledezma ha puesto algunos ejemplos de este vínculo. Ha dicho que "en Venezuela existe la rampa presidencial número cuatro. Esa rampa es de uso exclusivo para el presidente de la República, que está muy vigilada y muy protegida. De allí salió, entre otros aviones, uno cargado con más de 5.000 kg de cocaína. Fue capturado en México porque se averió y tuvo que aterrizar de emergencia en un aeropuerto. Otra vez consiguieron 41 maletas que salieron del aeropuerto de Maiquetia, que tiene control también de la Guardia Nacional de Venezuela. Esas maletas fueron detectadas en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. En este momento están siendo procesados en instituciones de EEUU, dos generales que eran del anillo más cercano de Chávez y de Maduro: el general Clíver Alcalá, que ya fue condenado, y está en proceso el general Hugo Carvajal, conocido como el Pollo, que fue detenido aquí en España. Este general está confesando, al igual que lo hacen el Chapito Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, de todos los vínculos que tiene Nicolás Maduro y su entramado con los cárteles de Sinaloa, el Cártel de Jalisco, el cártel de Colombia".

En el "eje fronterizo entre Venezuela y Colombia, en el Catatumbo, se hacen ocho cosechas al año. El Catatumbo equivale a 12.000 km2 y se están sembrando cerca de 60.000 hectáreas de hojas de coca. De ahí sale lo equivalente a lo que produce actualmente el poco petróleo que se explota y se vende en Venezuela. Estamos hablando de dimensiones colosales".

En este sentido, el opositor al régimen venezolano ha explicado que "Maduro está montado en un trípode. Una pata es el narcotráfico de México, que saca aviones cargados de cocaína desde México; la segunda pata es el terrorismo. Nicolás Maduro permite a los cabecillas de núcleos de Hezbolá ser documentados con pasaportes venezolanos. Estos cabecillas que además explotan irregularmente el arco minero. Lavan dinero a través de Hezbolá; la otra pata es el hampa común que son las bandas transnacionales que se articularon en Venezuela, conocidas para dolor de los venezolanos como el Tren de Aragua. Esas bandas han llegado a manejarse en Chile, Argentina, Perú… y se conecta con otras bandas que cometen sicariatos, magnicidios, asesinatos, robos y que trafican también droga, por eso es una amenaza para la seguridad".

"Maduro está advertido que no puede seguir jugando con las instituciones democráticas del mundo, ya basta de seguir burlándose de los venezolanos a los que nos ha robado el resultado electoral que se produjo con tanto esfuerzo el pasado 28 de julio", ha señalado Antonio Ledezma.

El barco de Maduro "se hunde"

El ex alcalde de Caracas ha dicho que no cree que EEUU vaya a invadir Venezuela y que lo que hay "es un cerco antinarcóticos". "Esto no se trata de una invasión militar", ha insistido Antonio Ledezma sino que "se trata de reducir al cabecilla de este cártel que es Nicolás Maduro". "Eso se ha venido advirtiendo" desde hace años porque "Venezuela está sitiada y secuestrada por una mafia, por un cártel, por una corporación criminal que desarrolla además un terrorismo de Estado".

Hay "hasta 11 españoles que siguen detenidos allá en Venezuela y cerca de 900 venezolanos, también privados de su libertad, pero millones de venezolanos que estamos como en un campo de concentración porque Maduro ha pulverizado el Estado de Derecho y en este momento hay una cacería de brujas contra sus propios ministros, contra sus propios diputados, porque ya no confía en nadie porque están abandonando el barco".

Antonio Ledezma ha asegurado que "no es lo mismo estar al lado de un presidente de ultra izquierda que estar al lado de un narcotraficante por aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres. Todo el que tenga relación política, que tenga relación comercial, el que de una u otra manera se entienda, como hace Monedero que va allá a jugar dominó o a o a hacer chistes con Maduro, sabrá a que atenerse porque se les va a vincular con el narcotráfico, que es un hecho sumamente abominable".

A la operación de EEUU el tirano Nicolás Maduro ha respondido, además con una movilización de sus milicias, a bravatas diciendo que no es "chantajeable". El dictador ha dicho que "hay muchos cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde. Son unos cobardes". Sobre estas declaraciones Antonio Ledezma ha dicho que es una "confesión de parte relevo de prueba, como decimos los abogados, y Maduro lo que ha puesto en evidencia es su estado de desesperación que hace recordar los arrestos de aquel dictador llamado Noriega de Panamá que apareció ante los medios de comunicación viendo un machete y desafiando al imperio norteamericano".

"Vemos ahora Maduro respirando por la herida, porque califica de traidores a quienes simplemente ya se están haciendo a un lado porque no quieren aparecer, comprometidos con un narcotraficante. Y así como está siendo abandonado por líderes que se llamaban socialistas revolucionarios. Lo mismo está ocurriendo en las Fuerzas Armadas nacionales", ha dicho Ledezma que ha contado que "ese desprendimiento de las Fuerzas Armadas nacionales se puso de manifiesto el 28 de julio de 2024 cuando más del 70% de los militares que sufragaron en las elecciones del 2024 lo hicieron a favor de Edimundo González y de María Corina Machado".

El opositor ha dicho que eso es reflejo de que "el barco se hunde" y ha añadido que "lo que esperamos los venezolanos es que lo más pronto posible pueda procurarse el fin a esta narcotiranía, que es una amenaza para la seguridad de los venezolanos y del hemisferio y que también otros gobiernos democráticos del mundo se sumen a este reconocimiento y a esta presión internacional". Espera que estos países "sean leales con con su prédica de que son democráticos" y que "como lo vienen haciendo otros Gobiernos de Europa, el de España también pueda dar un paso al frente, reconocer definitivamente a Edmundo y a María Corina como los líderes legítimos de los venezolanos y condenar las andanzas narcotraficantes de ese régimen que también mete cocaína por la vía del África y por la vía de Galicia y Canarias a territorio español".

Sobre la relación con España Antonio Ledezma ha comentado que "Maduro ya no está hablando ni siquiera con su propios compañeros de trabajo, con su propio socios, porque los está persiguiendo. No me imagino en qué términos podrá estar hablando con el Gobierno de España. Si hablas con el Gobierno de España, debe ser para que de una vez por todas el Gobierno de España le haga saber que es hora de que él ceda y que reconozca el mandato popular que vivieron los venezolanos el 28 de julio y que se someta a la Justicia".

Venezuela y Colombia, ruta del narco

El opositor venezolano ha contado que lo de EEUU "ya no es sólo este despliegue militar para hacer un cerco antinarcótico, porque Maduro sigue metiendo droga a territorio norteamericano, es también el tema del terrorismo, de la amenaza del terrorismo y es también todo este deslavio humano que ha ocasionado el régimen de Maduro que supera los 9.000.000 de ciudadanos que estamos regados por todas partes del planeta".

Ha comentado también las palabras del presidente colombiano Gustavo Petro que dijo sobre la operación de EEUU que "los gringos están en la olla, se piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, meten a Venezuela en el caso de Siria, sólo que con el problema que se arrastran a Colombia, lo mismo adquirían estos grupos a poder apoderarse de las riquezas del subsuelo ilegales. Y eso significa más economía para la muerte, no para la vida". Antonio Ledezma ha dicho que "hablan de regalar el petróleo, que los gringos se van a coger el petróleo y no. Ya el petróleo se lo cogieron Chávez y Maduro con la consigna de que el petróleo es del pueblo. La verdad verdadera es que el petróleo de estas bandas delincuentes que han asaltado el patrimonio nacional".

"Esos son banderas populistas en todo el wokismo que ellos ponen en marcha. Hay 800 municipios de la República de Colombia están impactados directa o indirectamente por estos grupos que usan armas, que usan incluso minas. El Clan del Golfo tiene influencia en 392 municipios de Colombia; el Grupo de Marquetalia, que es una derivación de las FARC tiene control en 299 municipios de Colombia y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es el que está peleando el control de las rutas del narcotráfico en una zona llamada el Arauca, en La Victoria, donde está el Estado Apure y en la otra es el Catatumbo. Es una pelea a muerte en la que se dan con todo los ejércitos irregulares de las FARC y del ELN y allí interactúa también, lamentablemente el Ejército controlado por Maduro. Se han desplazado a más de 70.000 seres humanos. En Cúcuta allí no solamente se va a encontrar con venezolanos, sino con ciudadanos de estos municipios que están en la periferia del eje del Catatumbo. Allí no va a haber ninguna catástrofe como están amenazando que se va a repetir en Venezuela lo de Siria o lo de Libia o lo de Bagdad", ha explicado.

¿Esperanza de liberación para Venezuela?

Ha dicho que en Venezuela "María Corina y Edmundo tienen planes para los primeros 100 días. Hay garantías de que se va a meter en control y se va a hacer un uso adecuado y legal de la violencia legítima para detener toda esta catástrofe, no solamente humanitaria, no solamente este desplome económico, sino todas estas angustias con las que se levantan y se acuestan los venezolanos desde hace mucho tiempo". "Ya es hora de que el mundo democrático nos haya dado la razón cuando decíamos que nosotros no sólo luchábamos contra una dictadura ortodoxa convencional sino que estábamos lidiando contra una peligrosísima corporación criminal", ha destacado.

El opositor venezolano ha insistido en que "el pueblo de Venezuela no se resigna, ni se rinde, ni se doblega. Se ha mantenido el pie de lucha gracias a estos guías que son absolutamente legítimos para los venezolanos. Y más bien vale destacar la capacidad de resiliencia de un pueblo que se levanta una y otra vez". Ha indicado que "vemos ahora que gobiernos como Brasil dicen que no reconocen a Maduro. Eso es importante porque han estado un año dudando sobre el tema de las actas" de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Sobre las actas ha dicho que "se sabe muy bien que están depositadas en el Banco Central de la República de Panamá. Hemos demostrado una y otra vez que esas actas son legítimas, que ganamos con una ventaja contundente, pero Maduro por las buenas no va a reconocer el resultado". "Estamos hablando de alguien que no solamente quiere cuidar el robo de unas elecciones, sino que también quiere cuidar el entramado de narcotraficantes que desarrolla, porque estamos hablando de colosales fortunas. No solamente robaron más de 600.000 millones de dólares, que es la cifra mínima del saqueo que le han hecho las finanzas públicas, sino que también siguen enriqueciéndose con esta economía oscura del narcotráfico y, al mismo tiempo, usando ese dinero para financiar o apalancar a quienes ellos consideran sus socios allí", ha señalado. Antonio Ledezma ha finalizado apuntando a que "esto sigue siendo una amenaza" que va "más allá del continente nuestro. Yo creo que esto es una amenaza global porque hay también informaciones, investigaciones que indican que por lo menos la mitad de la cocaína que llegue a Europa pasa por ese eje de Colombia a Venezuela".