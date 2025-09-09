Maduro adelanta la Navidad en Venezuela al 1 de octubre

Nicolás Maduro, ha anunciado que las fiestas navideñas en el país bajo su régimen comenzarán oficialmente el próximo 1 de octubre, en un mensaje emitido durante su programa semanal Con Maduro +, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El decreto se produce en medio de la tensión con Washington.

El narcodictador ha explicado que la decisión responde a una "fórmula" que, según ha dicho, ya ha dado resultados positivos en años anteriores en distintos hábitos. "Nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad", ha señalado. El mandatario ha vinculado la medida con la defensa de lo que ha llamado el "derecho a la felicidad y a la alegría" de los venezolanos. "Nada ni nadie en este mundo nos puede quitar esa posibilidad", ha afirmado.

Contexto de tensión internacional

El anuncio se produce en un momento marcado por la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano. Durante su intervención, el Maduro ha calificado 2025 como "un año bueno" y "bonito", destacando avances en todas áreas. "De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", dijo.

El adelanto de las celebraciones navideñas no es una novedad en la gestión de Nicolás Maduro. Desde su llegada al poder en 2013 ha decretado en varias ocasiones el inicio anticipado de estas festividades.

"Venezuela":

Porque Maduro decretó que la Navidad comenzará el 1 de octubre pic.twitter.com/7QseAv7ga1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 9, 2025

En 2024, el mandatario había ordenado la misma medida el 2 de septiembre, entonces como "homenaje" y "agradecimiento" a los ciudadanos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. En aquellos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.

Anteriormente, en 2020 anunció el inicio de la fiesta el 15 de octubre como maniobra para desviar la atención pública de los graves problemas que atravesaba el país durante la pandemia. En 2021, en redes sociales, comunicó la llegada anticipada de la Navidad al día 4 de octubre.