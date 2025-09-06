Trump advierte a Venezuela que "van a meterse en problemas" si ponen en peligro a militares de EEUU

El Gobierno de Estados Unidos ha respondido amenazante ante las provocadoras maniobras de las fuerzas aéreas venezolanas, que han sobrevolado los barcos militares estadounidenses desplegadas a las inmediaciones de la isla del narcodictador Nicolás Maduro. La Casa Blanca ha advertido de que los aviones militares venezolanos podrían ser derribados si estos ponen en peligro a militares estadounidenses.

Ha sido el propio presidente norteamericano, Donald Trump, el que se ha encargado de responder a la maniobra "altamente provocadora" del ejército bolivariano aseverando en declaraciones a los periodistas desde el Despacho Oval que, si los F-16 que sobrevolaron los buques estadounidenses vuelven a hacerlo poniendo "en una situación peligrosa" a los militares desplegados, estos "serán derribados".

De hecho, el mandatario estadounidense ha mostrado su total confianza en su ejército dando carta blanca al jefe del Estado Mayor conjunto, Dan Caine, y al jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Trump se dirigía a ellos directamente subrayando que tenían poder de decidir si las maniobras venezolanas suponen un peligro para la armada: "Yo diría, general, que, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?".

"Van a meterse en problemas", continuaba el líder republicano sugiriendo a las fuerzas armadas venezolanas que se pensasen dos veces antes de que sus cazas F-16 volvieran a sobrevolar el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe. Algo que Estados Unidos ha tildado de "maniobra provocadora" por parte de la dictadura bolivariana, que tendría el objetivo de interferir en el desarrollo de las acciones que Estados Unidos está llevando a cabo en aguas caribeñas contra el narcoterrorismo.

Decidirán los mandos militares

En este sentido, el presidente estadounidense se ha negado a desvelar datos exactos sobre cuánto de cerca sobrevolaron los cazas venezolanos los barcos norteamericanos, aunque ha recalcado que serán los mandos militares los que tengan la potestad de "tomar la decisión sobre qué hacer". "Van a ser derribados", ha recalcado sobre si estas maniobras son entendidas como una amenaza real por la armada estadounidense.

Estas advertencias se enmarcan en un contexto de escalada de tensión entre ambos países después de que Estados Unidos declarase como "organización criminal" al Cartel de los Soles, que, según el Ejecutivo norteamericano, se encuentra dirigido por Maduro y se dedica en gran parte a exportar drogas a otros países del continente americano.

Después de esta acción, la Casa Blanca desplegó ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas venezolanas y diez cazas en Puerto Rico. Más tarde, las fuerzas armadas norteamericanas hundieron una embarcación que transportaba drogas matando a once "narcoterroristas del Tren de Aragua".

Maduro y su "lucha armada"

Por su parte, el tono esgrimido por la Administración Trump es respondido por el narcodictador, que ha llamado a la ciudadanía a alistarse en el ejército para recibir instrucción con el objetivo de preparar al país en caso de que su país fuese agredido militarmente, lo que, según ha dicho, empujaría a Venezuela a declararse en "una etapa de lucha armada". "Todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", explicaba el líder bolivariano antes de apostillar que, al ser agredido, pasaría a organizar militarmente a "todo el pueblo contra la agresión".

Para Maduro, "nadie" puede cercar a Venezuela para evitar la exportación del fentanilo —una lucha contra el narcotráfico que su Ejecutivo ha calificado de "mentira"— porque eso supone "venir a esclavizar" al país que dirige. Así se mostró en un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro se encuentra animando en las redes sociales a que los ciudadanos venezolanos se alisten en las fuerzas armadas lanzando mensajes militares y asegurando que hay "una corriente nazi extremista que está amenazando" al país. "Seguimos en batalla, seguimos en victoria; que Dios bendiga nuestra patria", aseguraba en un vídeo difundido en la red social Instagram, en la que su perfil ha tomado un tono guerrillero con el que llama a resistir frente a Estados Unidos.