Zapatero amplía el negocio: sus contactos llegan a Rusia con un entramado de influencias energéticas

La labor de José Luis Rodríguez Zapatero ha atraído ya el interés de la Fiscalía Anticorrupción por su posible intermediación en operaciones financieras que han levantado las alarmas de una presunta financiación ilegal del PSOE. La pista procede de Venezuela y de las pruebas aportadas por Víctor de Aldama.

Pero los negocios de Zapatero no terminan ahí. Fuentes diplomáticas confirman a Libertad Digital que el entramado de influencias del expresidente español se extiende hasta China, pasando por Cuba, Marruecos y Rusia. Y, en concreto en este último país, sus relaciones se mantienen en el ámbito energético y gracias a los favores realizados a Rusia durante el último mandato presidencial de Zapatero en España.

La pista venezolana

Libertad Digital ya ha desvelado que la Fiscalía Anticorrupción sigue la pista del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del PSOE a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente encargó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) una serie de diligencias de investigación en el marco de la trama PSOE-Koldo a principios de verano con el objetivo de esclarecer la presunta financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman que "la Fiscalía Anticorrupción sigue la pista de Zapatero en la presunta financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. No se descarta que el expresidente del Gobierno socialista haya participado como intermediario".

Y es que las relaciones e influencias de Zapatero están en ebullición en la era de Pedro Sánchez. "Zapatero ha mantenido contactos de todo tipo nacidos de su época presidencial y mimados posteriormente. Y Rusia fue uno de sus grandes defendidos, especialmente en el área energética", señala una fuente diplomática.

El acercamiento a Rusia

Lo cierto es que Zapatero, desde el año 2009 y en plena crisis subprime, no dudó en impulsar todo "un salto cualitativo en las relaciones con Rusia", como se le llegó a denominar a su determinación en favor de la misma Rusia que hoy ataca y desafía a Occidente.

El entonces jefe del Ejecutivo español mantuvo reuniones con el presidente ruso por aquellas fechas, Dmitri Medvédev. Lo hizo para discutir todo tipo de "temas bilaterales y abordar la agenda internacional". Y para cerrar acuerdos en materia de energía y de contratos de infraestructuras y transporte.

José Luis Rodríguez Zapatero, de hecho, no dudó en realizar una llamativa defensa de la actitud de Rusia en un discurso pronunciado en la ciudad de Yaroslavl, a la que fue invitado por Medvédev para participar en una conferencia internacional. Y lo hizo tras un encuentro con Medvédev en la que se habló de profundizar los acuerdos energéticos con Rusia.

El resumen de ambos gobiernos sobre el nivel de entendimiento fue explícito: "Excelentes relaciones entre ambos países, mejores y más intensas que nunca". Es más, ambas administraciones no dudaron en pronosticar un gran "futuro a corto, mediano y largo plazo". Zapatero, a cambio, elogió ampliamente los esfuerzos de Rusia nada menos que en la lucha contra el terrorismo y el control del material nuclear con destino a grupos asesinos.

La figura de Medvédev

¿Y quién es hoy Medvédev? Pues nada menos que una de las personas de máxima influencia en Rusia bajo la dictadura de Putin.

El abogado, político y empresario Dmitri Anatólievich Medvédev fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012 y primer ministro de 2012 a 2020. El 15 de enero de 2020 renunció a su cargo y pasó a ocupar su actual puesto de vicepresidente del Consejo de Seguridad del país que gobierna con mano de hierro Putin.

Medvédev fue elegido presidente en las elecciones de 2008, cargo que usó para nombrar a Vladímir Putin primer ministro. La agenda de Medvédev como presidente se plagó de acuerdos comerciales y, tras un sólo mandato en el cargo, fue sucedido por Putin en las elecciones presidenciales de 2012. Putin no rompió el binomio y nombró entonces a Medvédev como primer ministro.

Medvédev dimitió de este cargo junto con el resto del gobierno el 15 de enero de 2020 para permitir que Putin realizara los cambios constitucionales que hoy lo perpetúan y fue sucedido por Mijaíl Mishustin el 16 de enero de 2020. Putin nombró a Medvédev ese mismo día como vicepresidente del Consejo de Seguridad.

Hoy Medvédev es uno de los alfiles de Putin más ofensivos contra Occidente.

La Internacional Socialista

Hay que recordar que el empresario Víctor de Aldama ha apuntado ya a la presunta financiación ilegal de la organización de la Internacional Socialista que hizo presidente de la misma a Pedro Sánchez en noviembre de 2022 con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero y con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Sánchez fue elegido nuevo presidente de la Internacional Socialista a finales de 2022 por aclamación, un cargo que asumió dijo con el ánimo de "actuar" frente al "pesimismo que pretende abonar la derecha y los movimientos reaccionarios en la política nacional e internacional".

Sánchez fue designado presidente de esta organización para los próximos 4 años sin necesidad de votación, ya que su candidatura fue la única que optó al puesto.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "Aldama asegura disponer de documentación que podría acreditar la presunta financiación ilegal de dicha organización para convertir a Pedro Sánchez en presidente de la Internacional Socialista. Según Aldama, Sánchez habría conseguido supuestamente recaudar fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro a través de José Luis Rodríguez Zapatero, que mantiene en la actualidad diversos negocios con Venezuela", añaden.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.