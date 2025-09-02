Trump confirma un ataque en aguas del Caribe contra un 'narcobuque' procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que el Ejército ha llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela y que, según el testimonio del presidente, llevaba un cargamento de drogas.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", ha explicado Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval. "Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó el mandatario.

El republicano adelantó que se sabrá más "después de esta reunión" en el Despacho Oval, avanzando un posible comunicado de la Administración con más detalles sobre el ataque, que según el mandatario ocurrió momentos antes de su comparecencia.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

El ataque ha sido también confirmado en redes sociales por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha asegurado que el barco en cuestión estaba "siendo operado por una organización narcoterrorista" sancionada por Washington, aunque no lo ha mencionado, posiblemente el gubernamental cártel de los Soles.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

En respuesta, el dictador Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".