Al menos tres narcotraficantes muertos en otro asalto de EEUU a una narcolancha del régimen de Maduro en el Caribe

"Bajo mis órdenes". Con esta contundencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las Fuerzas Militares del país han llevado a cabo este lunes un "ataque cinético" contra una segunda lancha de narcotraficantes en el mar Caribe. En la operación han muerto tres hombres de nacionalidad venezolana.

En un mensaje en su red social, Truth Social, Trump ha calificado a los fallecidos de "terroristas" y ha detallado que se trataba de un ataque contra "cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos". La embarcación transportaba droga en aguas internacionales y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Se trata de la segunda operación de este tipo en menos de un mes. El pasado 2 de septiembre, Washington ya abatió una primera narcolancha con once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Como era de esperar, el régimen de Nicolás Maduro negó rotundamente los hechos y condenó el ataque.

Estas operaciones se enmarcan en el creciente enfrentamiento de Estados Unidos con la dictadura chavista. La Administración Trump acusa directamente a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del tirano.

La respuesta del dictador no se ha hecho esperar. Maduro ha afirmado que las comunicaciones con EEUU están "deshechas" ante lo que califica de "agresión" y ha amenazado con que Venezuela está "más preparada" para una "lucha armada". Mientras, Trump zanjaba el asunto con una advertencia: "¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!".