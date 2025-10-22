Rodrigo Paz marca distancias y excluye a las dictaduras de la región de su juramentación

Rodrigo Paz ha querido dejar clara su postura respecto a la política que tendrá con los países de la región, alejándose claramente de la tendencia de los últimos 20 años en Bolivia con la cercanía de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En una entrevista con la cadena CNN, una de las primeras como presidente electo, Paz aseguró que esos gobiernos encabezados por Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega "no son democráticos" y que "no quisiera que mi país fuera ninguno de esos tres". Además, apuntó que durante su gobierno "va a definir todo aquello que sea bueno para el país y que genere justamente economía, comercio y no lo veo con estos tres países".

De hecho, en sus primeras palabras tras anunciarse su victoria el pasado domingo respecto a su relación con Washington, Paz dijo que quería "agradecer al secretario de Estado adjunto, al señor Landau, que a nombre del gobierno del presidente Trump, nos ha llamado para poder llevar adelante una relación estrecha, con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial" y pidió que "sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre".

En una rueda de prensa celebrada este lunes, y preguntado sobre la crisis que atraviesa Bolivia, especialmente el sector de los combustibles que nunca pudo resolver el régimen de extrema izquierda de Arce, dijo que ya ha tenido acercamientos con "países amigos" como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución: "Estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburos vinculado a la gasolina y al diésel, para poder a partir de ello darle tranquilidad a la población". Además, dijo que tendrá una propuesta de un "nuevo modelo económico", liberando las exportaciones.

Paz también anunció que dará un giro de 180 grados en la política exterior que ha tenido los anteriores gobiernos y que retomará la relación diplomática con EEUU y buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, un país con el que Bolivia siempre ha tenido disputas.