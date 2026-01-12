La frase manuscrita del exjefe de inteligencia chavista sobre Podemos: "Le ha hecho mucho daño a Venezuela"

El ‘Pollo’ Hugo Carvajal fue el jefe de los servicios de espionaje de Hugo Chávez en Venezuela. Él ha pasado tanto por la Justicia española –lo acabó extraditando a EEUU– como por la norteamericana. En ambas ha dejado información sobre actores políticos españoles como Rodríguez Zapatero o Podemos. Y de este último partido quiso dejar constancia de toda una sentencia contra la formación que impulsó Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón y sigue con una fuerte presencia de la mujer de Iglesias, Irene Montero: "Podemos le hizo mucho daño a Venezuela y tenía la responsabilidad de decirlo".

No es la primera vez que altos cargos del chavismo apuntan a Podemos o a líderes de esta formación. Pero la frase, incluida en un manuscrito entregado por el ‘Pollo’ Carvajal a la Audiencia Nacional antes de ser extraditado a EEUU en 2023 deja constancia del daño provocado a la propia Venezuela, algo que solo podría ocurrir si la exigencia a Podemos era la de apuntalar al chavismo.

Podemos se ha librado ya de una imputación por la creación de una caja B y por el uso irregular del dinero que llegaba al partido. Pero, pese a ello, la documentación en poder de Libertad Digital aporta innumerable información sobre el inicio de la andadura de varios de los líderes que, más tarde, crearon esa formación política que no ha dejado de defender el chavismo y de atacar a la oposición democrática de Venezuela encabezada ahora por María Corina Machado.

Pablo Iglesias, responsable de la captación de 1,361 millones de euros del Gobierno de Venezuela

Los documentos en manos de Libertad Digital recogen el estado de cuentas de la Fundación CEPS a lo largo de los años 2004 a 2013, es decir, los ejercicios previos a la creación oficial de Podemos en 2014. Y en esos años varias narcodictaduras financiaron a los impulsores del partido.

Los documentos en cuestión recogen de forma muy destacada el nombre del que llegara a ser vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez: Pablo Iglesias. El marido de Irene Montero, actual eurodiputada de Podemos, aparece como responsable de la captación de 1,361 millones de euros del Gobierno de Venezuela entre los años 2008 y 2009, cuando él ocupaba un puesto clave en el Consejo Ejecutivo de la Fundación CEPS.

Las cuentas de la Fundación recogen de forma pormenorizada todos los contratos cerrados con la narcodictadura chavista. Contratos o convenios como el firmado para la "Colaboración con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela", por valor de "198.000 euros"; o el "Convenio de Colaboración con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) de la República Bolivariana de Venezuela", por valor de "189.080,40 euros"; o el alcanzado con el "Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social", por valor de "32.400 euros"; o el "Convenio de Colaboración con la Compañía Anónima Venezolana de Televisión (CANTV)", por importe de "48.000 euros".

Todos ellos se cerraban bajo impulso directo de la narcodictadura chavista. Y entre los años 2008 y 2009 figuraba en la cúspide de la Fundación CEPS, tal y como recoge su propia documentación, Pablo Iglesias Turrión. Lo hacía, además, con un cargo que le convertía en figura imprescindible en la inmensa mayoría de los trabajos: Responsable de Investigación. Y la mayoría de los convenios incluían una parte de supuesta investigación.

Beneficiarios de los fondos

Otro punto decisivo de esa documentación es la que prueba la importancia de este tipo de cargos de primera fila en la Fundación. Y es que esos puestos se convertían directamente en "beneficiarios" de los fondos: "Son beneficiarios de la Fundación CEPS todas aquellas personas que se encuentren en condiciones de tomar parte, de uno o de otro modo, en las actividades que organiza la Fundación", señala el propio documento de la entidad. Y Pablo Iglesias no solo formaba parte de la cúpula ejecutiva del organismo, sino que, además, se encargaba directamente de la investigación en cada campo.

El contenido de los convenios firmados incluía cometidos de los más diversos como "la producción y realización de contenidos" audiovisuales; "el desplazamiento de técnicos en materia de Seguridad Social a Caracas y la constitución de un equipo de expertos en España; "contribuir al diseño de políticas públicas que garanticen los derechos laborales y por ende los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras venezolanas"; o "la puesta en marcha de una unidad de investigaciones sociológicas y la emisión de diferentes encuestas cualitativas y cuantitativas".

Y distintas fuentes de la oposición al chavismo han sostenido en reiteradas ocasiones que todos esos pagos tenían como finalidad el lanzamiento posterior de un partido que representara los intereses del chavismo en España y Europa.