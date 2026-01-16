Trump dice que María Corina Machado le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz

Donald Trump, en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" la insignia de del premio debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión. El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

#ATENCIÓN | Se conoce primera foto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado a Trump: lleva un mensaje especial https://t.co/N3AOIBgT9z — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 16, 2026

Machado había adelantado que ofreció a Trump la medalla del Nobel de la Paz durante su primer encuentro en Washington, aunque previo a que esto, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X que el premio no es transferible.

Horas antes y después de la reunión entre ambos, Machado aseguró que cuenta con Trump "para la libertad" de su país y dijo que durante su conversación le transmitió "con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas y estables, sino también atender lo más importante, que es" el pueblo venezolano. "Este es un día histórico", agregó.

También reconoció que le había impresionado "lo claro que está" Trump, "cómo conoce la situación" y "cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela". "Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos", sostuvo.