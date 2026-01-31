¿Qué le pasa a Gustavo Petro con el sexo y el alcohol?

Cada vez que el presidente colombiano Gustavo Petro habla, sube el pan. Tanto es así que hay quien se pregunta si tiene algún problema o es una estrategia —buscando que se cancele— de cara a la reunión que mantendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero. Un encuentro que será "clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el martes desde Casa de Nariño. Aunque poco después le restaba importancia asegurando que la cuestión se resumía en preguntarle al mandatario si quería "¿vino o whisky?". Según él, "ahí se descubre todo".

🇨🇴🇺🇸 | «Le voy a decir a Trump: ¿vino o whisky?»: Gustavo Petro se refirió a la importante reunión que sostendrá con Donald Trump el 3 de febrero.pic.twitter.com/poYtfX2bgw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 27, 2026

En ese mismo escenario, Petro cuestionó que Estados Unidos le quitaran la visa tras sus declaraciones pro Palestina en el mes de septiembre en Nueva York para devolvérsela ahora que tiene que reunirse con él en Washington. Negó haber recibido dinero del sátrapa venezolano Nicolás Maduro, porque —aseguró— "no creía" en él. También habló con desprecio de "los gringos" y de "Miami", que —cree él— "va a desaparecer" porque "son lentejuelas del capitalismo... Fantasmaggggoooorías artificiales", afirmó.

#VIDEO Gustavo Petro: "Es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia". pic.twitter.com/Rp4RdjYzvp — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) January 29, 2026

"Jesucristo hizo el amor"

El mandatario colombiano también aprovechó la ocasión para lanzar alguna de sus curiosas teorías sobre el sexo y Jesús de Nazaret —el hijo de Dios para los cristianos, por lo que algunos lo han interpretado como una blasfemia—. Petro está convencido de que "hizo el amor", deslizó que "a lo mejor con María Magdalena", "porque un hombre así, sin amor no podía existir". "La mujer lo apoyó hasta el último momento", afirmó. "Y no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas".

No fue una "opinión",

fue una BLASFEMIA PÚBLICA.

CITO:

Gustavo Petro:

"Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir". Gustavo Petro, lo que usted dijo es una blasfemia. Es un ultraje directo contra… pic.twitter.com/ViLIMSxiTR — FE y más FE (@TarekSaidVzla) January 29, 2026

"Hago cosas muy buenas (en la cama)"

El presidente colombiano estaba desatado, y —aparentemente— muy contento. Estaba a gusto y no tuvo reparos en hablar hasta de "lo que hago en la cama". "Y hago cosas muy buenas", advirtió. "Nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí", espetó. "Pero yo no lo cuento, alguien contará", dijo para sorpresa de los presentes —algunos no sabían donde meterse cuando les enfoca la cámara—. "El poder no puede meterse en la cama íntima", señaló, "porque muere la libertad en el mundo inmediatamente".

El presidente colombiano Gustavo Petro dice que "hace cosas muy buenas en la cama" y cuenta que las personas que se acuestan con él nunca lo pueden olvidar, "se vuelve inolvidable", una bestia. No me pregunten por qué se puso a hablar de esto. Increíble.pic.twitter.com/i0nzGRhgGI — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 27, 2026

"Soy un macho alfa"

Pero cuando parecía que la comparecencia era insuperable, Petro saca a las enfermeras a colación. A las antiguas —estrecha a una entre sus brazos, mientras la mujer está visiblemente incómoda— "un poco más maltrechas pero firmes" y a las nuevas "jóvenes y hermosas". "La misión que yo les dejo, muchachas" —se corrige— "dicen que no debo decir muchachas, ni niñas ni... Como soy macho alfa, se me olvida". "Pero me toca regularme", reconoce.

🇨🇴 | Discurso de Gustavo Petro desata polémica por comentarios sobre intimidad, mujeres y relaciones personales: «Soy un macho alfa». Petro sobre Jesucristo: «Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. Y… pic.twitter.com/yVoWDhlxzr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 28, 2026

También mencionó que "las mujeres europeas no son tan bonitas", que a veces "se llevan a los colombianos", pero que ellos luego "vuelven a su mujer latina". "Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo", comentó. "Nosotros los colombianos sabemos cómo conquistar a las mujeres", añadió, "es bailando y hablando". "Ahí es que somos reyes", concluyó, "en el mundo".

¿Estaba ebrio?

No es la primera vez que las declaraciones de Petro ponen encima de la mesa un posible problema con el alcohol. Una de ellas fue el pasado mes de noviembre, cuando la oposición incluso pidió un análisis toxicológico tras su polémica intervención en la Cumbre de CELAC-UE que acogió la ciudad de Santa Marta. El presidente colombiano apareció despeinado, con rojeces en la cara y cierto nivel de balbuceo.

La sombra del alcoholismo le persigue desde hace años. Aunque desde Presidencia suelen recurrir al argumento de la manipulación de los videos, en 2022 el propio Petro reconoció en la red social X —entones Twitter— que "con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario, me cayó mal un trago que tome antes del acto de Girardot , en una reunión previa" después de dar el espectáculo en un mitin en el municipio colombiano.