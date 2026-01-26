Colombia compra siete radares 3D para reforzar su defensa aérea civil y militar

El gobierno de Colombia ha reforzado su red de vigilancia aérea y la defensa del espacio nacional con siete radares 3D. La inversión asciende a unos 332.000 millones de pesos colombianos (unos 76,8 millones de euros). Los sistemas integran tecnología primaria y secundaria, ADS-B y capacidades meteorológicas, y forman parte del proyecto de modernización del Sistema Integral de Defensa Aérea Nacional (Sisdan).

Tres de las unidades ya están operativas en Cali, Carepa y Leticia, reforzando la cobertura en la Amazonía y en zonas fronterizas con Brasil y Perú. Las otras cuatro se instalarán en Bogotá, San Andrés, Villavicencio y otros puntos estratégicos para completar la vigilancia nacional. Con estos sistemas, Colombia busca garantizar un control más eficaz frente a amenazas aéreas ilícitas y mejorar la seguridad operacional civil.

El programa no solo responde a la necesidad de defensa militar, sino que también aporta beneficios al tráfico aéreo civil. Los radares 3D permitirán una supervisión más precisa de vuelos comerciales y privados, optimizando la gestión de rutas y reduciendo riesgos de accidentes. La combinación de funciones civiles y militares convierte a este proyecto en un ejemplo de doble uso estratégico dentro del país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado además expandir la cobertura a regiones sensibles como Arauca y Nariño, reforzando la vigilancia en zonas con presencia de grupos ilegales y contrabando. La integración de estos radares con los sistemas existentes permitirá detectar aeronaves no autorizadas con mayor rapidez y mejorar la respuesta de la Fuerza Aérea Colombiana ante incidentes o incursiones en el espacio aéreo nacional.

Las autoridades han subrayado que la modernización del espacio aéreo es clave para la seguridad del país y la protección de fronteras. Con la entrada en operación de los siete radares 3D, Colombia se sitúa entre los países de Latinoamérica con sistemas de defensa aérea más avanzados, combinando cobertura, precisión y resiliencia frente a amenazas convencionales o irregulares, en un entorno regional marcado por la vigilancia y control estratégico del espacio aéreo.