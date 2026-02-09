Secuestran al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa horas después de su liberación

La alegría ha durado apenas unas horas. El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, que fue detenido en junio de 2025 junto a otras personas del entorno de María Corina Machado y había sido liberado este domingo 8 de febrero, ha sido capturado por el régimen chavista después de participar en diferentes actos públicos.

"Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!", señalaba María Corina en su perfil de X tras conocer la noticia de su liberación.

Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!! https://t.co/xPDbwAWod5 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026

Según ha justificado el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela en un comunicado, la excarcelación de Juan Pablo Guanipa ha sido revocada por "incumplimiento de las condiciones impuestas" por el tribunal que decretó su liberación.

COMUNICADO El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha solicitado ante el Tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa pic.twitter.com/kk8fWOtfph — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) February 9, 2026

Un extremo que ha sido desmentido por el hijo del opositor, Ramón Guanipa, que ha detallado que los dos requisitos de obligado cumplimiento que recogía la "boleta de excarcelación" de su padre: no salir del país y presentarse ante el tribunal cada 30 días.

Está es la boleta de excarcelación de Juan Pablo Guanipa. Solo hubo dos restricciones: -Prohibición de salir del país

-Presentación a Tribunales cada 30 días. Es evidente que no incumplió las restricciones. pic.twitter.com/C95cbGL5MR — Daniel Chang Contreras (@DanielEChangC) February 9, 2026

Ramón Guanipa ha denunciado que su padre ha sido "nuevamente secuestrado". Cuando el opositor se encontraba participando en un acto, alrededor de las 11.45 horas de la noche, "fue emboscado" un grupo de diez funcionarios "fuertemente armados" y sin identificación lo interceptaron y se lo llevaron.

Su hijo exige una fe de vida y su inmediata liberación. Una petición a la que se han sumado María Corina Machado y el partido de Guanipa, Primero Justicia, que ha responsabilizado a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello "de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo".

Excarcelaciones del domingo

Guanipa había sido liberado junto a otra treintena de presos políticos, según ha verificado la ONG Foro Penal, que calcula que aún quedan alrededor de 600 personas encarceladas en similares circunstancias.

Entre los miembros del partido de Machado, Vente Venezuela, excarcelados este domingo se encuentran: su coordinador mundial, Luis Tarbay; la secretaria de Política Nacional, Dignora Hernández; la coordinadora de Asociaciones Ciudadanas, Catalina Ramos; y el coordinador nacional de Organización, Henry Alviarez.

También fue liberado Perkins Rocha, asesor jurídico del Comando Con Venezuela -el equipo de organización de Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia-, aunque con medidas cautelares "muy estrictas", según ha precisado su esposa, María Constanza Cipriani.

Caravana de motos

Juan Pablo Guanipa había encabezado junto a Jesús Armas, excarcelado también este domingo, una caravana de motocicletas y automóviles que partió desde Caracas y visitó varias cárceles para apoyar a los familiares de los presos políticos que continúan encerrados. Entre ellas la del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Caravana de motos por los presos, este domingo.

"Venezuela es un país que merece vivir en libertad, en democracia (...). Yo quiero que todos asumamos que este país se salvó, que Venezuela va para adelante, que vamos a lograr desarrollar la democracia", había señalado Guanipa durante el acto sin saber que poco después sería de nuevo capturado.

"Nuestra presencia aquí es para exigir la inmediata libertad de todos los presos políticos en Venezuela", añadió el exdiputado a las afueras de esta cárcel conocida por ser uno de los centros de tortura del régimen. Dignora Hernández, Catalina Ramos y María Oropeza se sumaron al acto una vez que fueron excarceladas.