Los cubanos hunden el "comunismo de caviar" de Irene Montero y Pablo Iglesias

Irene Montero lo ha vuelto a hacer. La exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, siempre presta a auxiliar a cualquier dictadura de corte marxista que se precie, ha incendiado las redes sociales con un vídeo en el que, con su habitual tono mesiánico, sale en defensa del régimen castrista. En esta ocasión, la dirigente morada no ha dudado en tildar de "bloqueo criminal" las sanciones de EEUU y, para regocijo de la propaganda oficial de La Habana, ha llegado a comparar la situación de la isla con el "genocidio en Gaza".

Cuba nos necesita. Todos los ojos allí 👇 pic.twitter.com/nkwrYUSVPb — Irene Montero (@IreneMontero) March 18, 2026

En el vídeo, publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Montero aparece compungida por la crisis energética que asola a la isla, pero, fiel al manual del buen comunista, evita mencionar la corrupción sistémica, la ineficiencia de la planificación central y la represión brutal contra quienes piden libertad. Para la líder de Podemos, el culpable de que los cubanos no tengan luz, comida o medicinas no es el Partido Comunista de Cuba (PCC), sino el "imperialismo yanqui".

Sin embargo, lo que Montero no esperaba es que su ración diaria de demagogia se topara con la realidad de quienes sufren en sus carnes el "paraíso" que ella promueve desde la comodidad de su casa o de su escaño europeo. Las respuestas de ciudadanos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, no se han hecho esperar, dejando a la eurodiputada en una situación de absoluto ridículo.

"Irene, te invito a vivir en Cuba un mes, pero con la libreta de abastecimiento y sin tus euros. Verás qué rápido se te pasa el romanticismo revolucionario", le espetaba un usuario. Otros le recordaban el destino de los cientos de presos políticos que aún se pudren en las cárceles castristas tras las protestas del 11 de julio: "¿Qué hay de las mujeres presas por pedir libertad? ¿De esas no te preocupas en tu Ministerio de Igualdad?".

También la invitan a que vaya a Cuba "desde su chalet con piscina, seguridad y colegio privado" para "pasar un mes con 10 dólares y pueda vivir de primera mano cómo es la vida del cubano de a pie".

Esta vieja zurda habla desde su chalet con piscina, seguridad y colegio privado, la invitamos para que vaya a #Cuba a pasar un mes con 10 dólares y pueda vivir de primera mano como es la vida del cubano de a pie #AbaJoLaDictaduraCastrista pic.twitter.com/FtMlx6ir68 — Amapola 🇨🇺 (@Amapola20202) March 18, 2026

Otro usuario que se identifica como "cubano" le acusa de ser "una aliada de dicho régimen comunista y antidemocrático" y le recuerda que "miente" porque "Cuba lleva más de 67 años bajo un régimen comunista de corte soviético donde no existe libertad de expresión. Hoy hay más de 2.000 presos políticos: personas encarceladas simplemente por pensar diferente". Continúa diciendo que "el discurso del ‘bloqueo’ no cuenta toda la verdad. Cuba mantiene relaciones comerciales con más de 80 países, incluyendo México, España y Estados Unidos. Esa narrativa ha sido utilizada por el régimen para justificar el deterioro interno. La responsabilidad es clara: décadas de mala gestión han llevado al colapso de la infraestructura, la economía y las libertades. Y es ese mismo régimen el que respalda el terrorismo a nivel internacional".

Permiso a todos y todas, SOY CUBANO . Irene Montero miente. #Cuba 🇨🇺 lleva más de 67 años bajo un régimen comunista de corte soviético donde no existe libertad de expresión. Hoy hay más de 2,000 presos políticos: personas encarceladas simplemente por pensar diferente. El… — Conde Pedro Ortega 🇺🇸 🇨🇺. (@PedroOrtega111) March 18, 2026

Otro usuario médico dice que "no están apoyando al pueblo cubano, están sosteniendo la dictadura" y le pide que "saquen sus sucias manos de Cuba" porque "no les mueve el amor por Cuba, les mueve el odio a Estados Unidos", es lo que califica como "comunismo de caviar".

Saca tus manos asquerosas y tu mierda de ideología de Cuba! pic.twitter.com/cdN1SeHtg0 — Lucio Enriquez (@lucio_enriquez) March 18, 2026

Otra cubana desprecia esa supuesta ayuda al pueblo cubano enmascarada en apoyo a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y le dice que "nosotros, el pueblo cubano no quiere que te metas en nuestros asuntos. Nosotros, el pueblo cubano está cansado de tanta opresión y sufrimiento causado por el comunismo. El pueblo cubano te desprecia por cómplice de los tiranos. Eres una lacra vividora".

Mira que estos churrosos son atrevidos! Saca a Cuba de tu sucia y eferma boca. Nosotros, el pueblo cubano no quiere que te metas en nuestros asuntos. Nosotros, el pueblo cubano está cansado de tanta opresión y sufrimiento causado por el comunismo.

El pueblo cubano te desprecia… https://t.co/ctk6b3D8gr — 🇨🇺Ingrid_S (@IngridSrdgz) March 18, 2026

Respecto a lo que dice Montero de los médicos que envía Cuba a otros países, otra usuaria le contesta que "Cuba envía brigadas médicas a otros países; como si eso fuera gratis, es un negocio multimillonario para la dictadura y ni aún así compran medicamentos para el pueblo o arreglan los hospitales. El régimen le roba el 80% del salario que reciben los médicos en las misiones médicas, eso es criminal".

Dice @IreneMontero que Cuba envía brigadas médicas a otros países, como si eso fuera gratis, es un negocio multimillonario para la dictadura y ni aún así compran medicamentos para el pueblo o arreglan los hospitales

El régimen le roba el 80% del salario que reciben los medicos en… pic.twitter.com/KdiESEeZZj — Amapola 🇨🇺 (@Amapola20202) March 18, 2026

El silencio ante la dictadura

La respuesta de los cubanos ha sido unánime en señalar la hipocresía de una dirigente que se dice "feminista y democrática" mientras abraza a tiranos. Recientemente, la disidente Rosa María Payá ya le dio una lección de realidad, preguntándole directamente qué mensaje enviaba al sentarse con "violadores de mujeres cubanas".

Pero Montero, lejos de rectificar, insiste en su papel de terminal mediática de la dictadura. Mientras España y Europa observan con estupor cómo la eurodiputada utiliza su altavoz para blanquear a un régimen que mata de hambre a su pueblo, los cubanos han sido claros: no quieren "solidaridad" de quienes los quieren mantener esclavos, sino libertad para acabar con 65 años de pesadilla comunista.

La soflama de Irene Montero se une al anuncio de Pablo Iglesias de fletar un convoy junto a la izquierda radical para ofrecer ayuda humanitaria, en un claro ejemplo de lo que les acusan los usuarios de X, "sostener a la dictadura".